西靈巖信徒大會人數不足無法召開
（記者林富貴／新北市報導）位於新北市貢寮區的西靈巖安排11／07上午召開信徒大會，因人數不足，導致無法順利召開，住持對此表達遺憾，寺方表示寺廟是大家的不是個人的私產，歡迎民眾或信徒隨時至寺廟參拜。寺廟的所有過程都是依法辦理，絕對不做違法事。
圖／記者林富貴攝
7日上午，有民眾為表達訴求，由貢寮區和美里里長率保安宮信眾、至西靈巖柔性陳情，他們期盼可以和平理性方式解決問題。
圖／記者林富貴攝
更多引新聞報導
瀑布情侶全裸濕身擁吻！「公然親熱」網友怒轟：太超過
太子集團內鬥黑吃黑曝光！陳志遭前高層捲走1.38億 辦公室被清空只剩空冰箱
其他人也在看
新北記協拜會貢寮區長 暢談山藥農產品推廣
（記者林富貴／新北報導）今（7）日下午，新北市記者友好交流協會理事長林富貴，率理事許清藤前往貢寮區公所拜會，由 […]引新聞 ・ 1 天前
國3台南段金屬物品掉落 17車撞擊受損、4人受傷
（中央社記者張榮祥台南8日電）國道3號台南六甲南下路段昨晚發生不明車輛掉落金屬物品，造成沿途17輛自小客車撞擊受損，且發生4車碰撞，造成4人受傷，目前國道警察局還未查到肇事車輛。中央社 ・ 8 小時前
新北市表揚好人好事代表（1） (圖)
114年新北市表揚好人好事代表頒獎典禮7日下午舉行，共18名長期投入公益與社會服務的市民獲肯定，出席與會的獲獎代表們開心合影留念。中央社 ・ 1 天前
板橋議員爭取耶誕城續留續辦 本月十四日盛大開城
記者黃秋儒／新北報導 今（7）日議會質詢中，林國春議員提及民眾來電關心「耶誕城是否取…中華日報 ・ 1 天前
出席台積電運動會即離台 黃仁勳：農曆新年會再回來
台北市 / 綜合報導 輝達執行長黃仁勳昨(7)日下午，炫風式抵台，今(8)日一早7點多，更從下榻飯店出發，準備出席台積電運動會。可以聽到黃仁勳表示，今(8)日參加完台積電運動會後，就會離開台灣，對於沒有吃到心心念念的台灣美食，覺得非常可惜，不過他也透露了，在農曆新年時，他會再度回來。 原始連結華視影音 ・ 13 小時前
墨西哥市長光天化日下遭槍殺 槍手年僅17歲...疑為犯罪集團吸收
墨西哥米卻肯州烏魯阿潘市市長卡洛斯·曼佐（Carlos Manzo）在公共活動中遭槍殺身亡，法醫鑑定證實，在襲擊現場被安全部隊擊斃的17歲少年烏巴爾多（Víctor Manuel Ubaldo）即為行凶者，該案疑與有組織犯罪集團有關。中天新聞網 ・ 10 小時前
恐怖！國3台南柳營段掉落物害17車撞上 引起車禍釀4傷
可惡！國3南向台南柳營至六甲路段昨天（7日）晚上9點20分發生17輛車撞擊掉落物交通事故，還引起車禍造成4人受傷，國道第八警察大隊調閱影像追查肇事車輛。昨晚9點多有不明車輛行駛國道3號南向322.5至330公里路段，沿途掉落金屬物品，疑為車輛避震系統連結葉片彈簧在車道上，造成轎車、貨車等17輛車閃避自由時報 ・ 11 小時前
「小廢物俱樂部」疑似被轉賣？貼文變淘寶廣告惹眾怒
[Newtalk新聞] 臉書知名社團「小廢物俱樂部」驚傳疑似遭轉賣，原有分享趣味小物的風格驟變，出現大量推廣中國購物網站淘寶的貼文，引發社團成員強烈反彈。該社團原為網友分享生活中無用卻有趣物品的園地，近日卻有版主公開張貼淘寶購物活動，鼓勵社員上傳淘寶搜尋「小廢物」的截圖以換取購物金，並搭配「#淘寶雙11」、「#去淘一下」等標籤，似乎轉為商業推廣用途。 此舉隨即引發大量社員不滿，紛紛在相關貼文下方留言諷刺，質疑社團是否遭中國勢力入侵，或批評產品品質低落、失去原有分享初衷，亦有網友直言版主為牟利不惜違反自訂版規，痛批「為了錢，連人格都不要了」。社團氣氛由原本輕鬆幽默轉為爭議不斷，許多長期成員感到失望，呼籲版主回歸創立初衷，避免讓分享空間淪為商業宣傳工具。 雖引發網友憤怒，仍有部分成員響應版主的活動。 圖：翻攝自臉書社團 @小廢物俱樂部 管理階層未經透明溝通即引入大量商業內容，容易引發成員反感，甚至導致社群信任瓦解，目前該社團尚未對外說明是否確已轉手或與淘寶有正式合作，但貼文風格的明顯轉變已引發廣泛討論，也讓「小廢物俱樂部」從單純的分享園地，一夕之間成為網路商業化的爭議案例。查看原文更多Ne新頭殼 ・ 11 小時前
蕭美琴赴歐演說、鄭麗文卻悼念共諜吳石！吳思瑤直呼：一個台灣兩個世界
副總統蕭美琴今（8）日在外交部長林佳龍陪同下，前往在歐洲議會舉辦的IPAC峰會上發表演說，是為我國重大外交突破；國民黨主席鄭麗文下午則將出席追思活動，悼念因共諜身分遭槍決的吳石等人。民進黨立委吳思瑤指出，蕭美琴的外交突圍帶給台灣人無上的光榮；鄭麗文卻將白色恐怖染紅、把中華民國出賣了，令她直呼「一個台灣，兩個世界！」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
改裝車太擾人！ 中和警烘爐地山腳聯合稽查連抓20違規
改裝車太擾人！ 中和警烘爐地山腳聯合稽查連抓20違規EBC東森新聞 ・ 11 小時前
新聞幕後/補充保費急剎車 石崇良非首次「踩紅線」部院多溝通才能快步走
衛福部長石崇良近日拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，消息傳出後，立刻引發民怨大反彈，有部分網友喊「衛福部長下台」。石崇良昨回應，「去留從來不在我心中」；但其實這並非石崇良首次「踩線」，健保的財務壓力石崇良一直都放在心上，如何永續跟健全發展更是重中之重。只是這次可能真的是「太急了」。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
鄭麗文追思共諜吳石「蔣介石心寒」吳思瑤：乾脆加入共產黨好了啦
[Newtalk新聞] 國民黨席鄭麗文今（8）天參加統派社團舉辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，這場大會追思對象中共安插在國民政府內部最高階共諜將官吳石，引發議論。對此，民進黨立委吳思瑤批評，繼「普丁不是獨裁者」後，鄭主席又一驚世駭俗力作，把過去的共諜當烈士祭拜，是要鼓吹更多的共諜？是非不分更是敵我不分，鄭麗文乾脆加入共產黨好了啦。 擔任國民黨內部最高情報官國防部中將參謀次長的吳石從南京時期即不斷向中共洩密，多次將國軍在東南、華南、台灣的部署情況等重要情報遞交中共領導層，來台後繼續從事地下工作而遭查獲，被當時國民黨政府判處死刑，也牽連多名無辜部屬、將官同被槍決；吳石後被中共奉為「烈士」，近日更拍攝電視劇集紀念。 吳思瑤在臉書發文寫道：「吳石何許人也？中共封為『密使一號』，是中共滲透在我國軍內部的最高諜報人員，竊取國家機密，助共消滅中華民國。1950年將吳石緝拿逮捕並槍決的，就是蔣介石。蔣介石曾在日記中記載吳石讓他『心寒』，鄭麗文祭拜叛國者，蔣委員長地下有知，應該又『心寒』一次吧！」 吳思瑤指出：「吳石這幫共諜同夥12人，當年如果任務成功，國民黨早就沒了，中華民國也不存在了。祭拜新頭殼 ・ 11 小時前
辣媽遊普吉島度假猝逝！一夜情男子躺床邊伴屍睡整晚 疑酒精混用處方藥
泰國渡假勝地普吉島，日前發生一起觀光客猝逝旅館的命案。一名澳洲籍47歲女子與德國籍49歲男子發生一夜情，沒想到隔天女子竟猝逝在旅館房內，警方表示，死者在生前曾大量飲酒，房間內還有多種處方藥，身上沒有外傷，詳細死因警方仍在調查中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 22 小時前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 3 小時前
"宇宙彌勒皇教"教主"下黑咒"攻擊藍綠大咖 內政部啟動調查
社會中心／綜合報導駭人聽聞！國內新興宗教"宇宙彌勒皇教"教主陳金龍，遭檢舉成立秘密詛咒群組，集結具"天眼神通"信徒，要求集體以"意念"攻擊政商名流，包括前總統蔡英文、現任正副總統，以及藍營的朱立倫等政治人物，連網紅四叉貓也被列入"滅殺靈魂及祖先子孫系統"黑名單。內政部證實接獲檢舉，已經啟動調查。戴著眼鏡，緊閉雙眼，隨著頌缽聲響，不斷比劃雙手，進入冥想階段。眼前這名男子，自詡為"無極彌勒天皇"，不僅成立宗教，招收信徒，如今卻被爆出，帶頭"下黑咒"。群組對話寫下，聖戰士接旨，民進黨立委及行政長官一律滅殺"永生靈魂"，其他協助者"永墜惡鬼道"欽此。而這些訊息，都是由"宇宙彌勒皇"，教主陳金龍所發布。10月中旬，內政部長信箱，收到一封檢舉信，內容指出"宇宙彌勒皇教"基金會負責人陳金龍，今年2月，從弟子群中，精挑細選出"五眼聖戰士"，再成立私密群組，並發出"彌勒聖火令"，以"奉天承運，皇帝詔曰"當開場白，要求弟子配合用「天眼」能力展開能量攻擊。被"下黑咒"的對象，包括前總統蔡英文、現任正副元首賴清德與蕭美琴、國民黨籍的朱立倫與顏清標等政治人物。就連偵辦京華城案的檢察官林俊言、網紅四叉貓，都被列在下咒名單。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）網紅四叉貓說，他(教主)的身價數十億，好好的過生活不好嗎，為什麼還要成立這種，到處詛咒人家的群組，是見不得人家好嗎，真是的。根據了解，65歲的教主陳金龍自稱彌勒佛降世，還被起底曾是電玩大亨，當選過全國性電玩協會理事長，1980年代後期，轉往中國投資房地產。2001年創立宇宙彌勒皇教，2017年正式向內政部申請許可，成立基金會，透過賣法器、能量珠，累計超過10億身家。記者實際致電基金會，卻沒人回應。非本案律師李欣表示，主管機關可以撤銷廢止其設立許可，且若該行為導致他人心生恐懼，甚至可能構成刑法恐嚇維安罪。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）成立宗教團體，卻帶頭詛咒他人，不僅危害善良風俗，也已經觸法。內政部已經發文，限期基金會10天內回覆，否則負責人，恐怕得面臨相關罰則。原文出處：「宇宙彌勒皇教」教主「下黑咒」攻擊藍綠政要 內政部啟動調查 更多民視新聞報導遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦「太子集團」狂洗45億！四叉貓神出1人疑是「小草」中市警破獲運動賽事博弈機房 洗錢金流逾4億元民視影音 ・ 1 天前
悲！孤獨死26天才被發現 六都求救鈴裝設率不足５成
高齡化浪潮下，「孤獨死」現象日益頻繁，北市議員調查發現超過四成的「孤獨死」在過世三天後才被發現，最久甚至達二十六天。政府為此鼓勵獨居長者家中裝設緊急求救鈴，但六都中安裝率最高的新北市也僅達四成五，凸顯長者獨居安全出現嚴重隱憂。中天新聞網 ・ 1 天前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 7 小時前