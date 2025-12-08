西非貝南政變 12小時落幕 錯估形勢 民眾不支持
西非國家貝南爆發政變，周日清晨最大城市「科托努」傳出槍響，一群軍人闖入國營電視台，挾持記者，並在直播節目中發表聲明，宣稱全面接管貝南政權。12個小時後，貝南總統塔隆現身發表電視演說，表示政變軍人已被制伏，共逮捕了13人，主導事件的將領目前下落不明。政變軍人因為不滿總統的執政，批評他漠視軍人犧牲還砍健保；但他們也錯估了形勢，貝南民眾並不支持政變，孤掌難鳴之下，政變宣告失敗。
西非國家貝南爆發政變，周日清晨最大城市兼商業中心科托努傳出槍響，一群軍人闖入國營電視台，挾持記者，並在直播節目中發表聲明，宣稱已經全面接管貝南政權。
發動政變軍人代表：「貝南的民眾，親愛的同胞們，今天12月7日週日，我們國防安全軍，在經過深思熟慮後，決定給國家一個新的方向，在總統塔隆失敗的執政之後，盡我們的責任。」
政變發生後，總統塔隆（Patrice Talon）沒有露面，政府也沒有透露任何訊息。科托努的街道不時傳出槍聲和爆破聲，法國、俄羅斯和美國大使館都發出警告，要僑民不要外出。週日傍晚，政變發生12小時後，總統塔隆終於現身發表電視演說，他表示效忠政府的軍人，已經將政變軍人制伏，共逮捕了13人，主導事件的巴斯卡上校目前下落不明。
貝南總統 塔隆：「在與國防安全軍一起合作下，我採取必要行動維持和平，確保國家全境的安全和平靜。我要褒獎軍人的責任感以及軍方領袖，他們仍效忠貝南共和國，對國家忠誠，有他們在，我們站穩了腳步，不但取回政權，也清除了最後一小群反叛分子。」
發起政變的巴斯卡上校（Tigri Pascal），批評國家在塔隆的治理下，邊境安全岌岌可危；近日貝南北部與尼日和布吉納法索邊境，頻遭極端組織伊斯蘭國和蓋達攻擊，貝南軍人犧牲慘重，卻遭到政府漠視。另外，他們也不滿政府大砍健保預算，取消洗腎補助，還加稅與限制政治活動。
發動政變軍人代表：「『國家重建軍事委員會』(政變軍)向國際社會保證，我們會尊重人權，最後我們保證替貝南民眾展開新頁，手足情誼、正義和工作是國家團結的象徵，軍隊萬歲！」
貝南民間確實不滿塔隆政府的表現，但政變發生後，民眾並沒有上街反政府；專家分析，政變軍人錯估了政治情勢，以及塔隆控制軍方的能力，孤掌難鳴之下，政變宣告失敗。
總統塔隆原本是棉花大王，他在2016年當選總統，近期他在國會推動修憲，將總統任期由5年延長為7年，新憲法也引發國內爭議。明年4月，塔隆兩任總統任期屆滿，國家將舉行大選，現任財政部長是他的盟友，將出馬角逐下屆統。今年10月，塔隆政府打壓在野黨，取消參選資格，被視為是政變的重要導火線。目前「西非國家經濟共同體 」(ECOWAS)所組成的聯合軍，也被派駐至貝南協助恢復秩序。
貝南人口1千4百萬人，曾被法國殖民，直到1960年才脫離，之後到1977年，國家6次遭軍人接管；1991年，貝南舉行自由選舉，國家才終於穩定。西非近年政變頻傳，2020年到2023之間發生9起軍事政變，國家包括尼日、布吉納法索、馬利、幾內亞和幾內亞比索，貝南自 1972 年以來都未發生過成功政變。從2年前開始，恐怖組織的叛亂分子在西非擴張，他們正向南進軍貝南等大西洋沿岸國家，西非數百萬人因此流離失所，區域局勢每況愈下。
