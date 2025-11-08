西非馬利恐怖組織猖獗 5印度公民遭武裝分子綁架

西非國家馬利局勢持續惡化，恐怖組織活動日益猖獗。據當地一家公司代表及安全消息人士證實，有5名印度籍員工遭到武裝分子綁架，事發地點位於馬利西部科布里附近。目前尚無任何組織宣稱對此次綁架事件負責。

西非國家馬利治安惡化，經常傳出綁架勒贖案件。（示意圖／PIXABAY）

據法新社報導，這些工人於本月5日在馬利西部被武裝分子綁架，他們受僱於一家從事電氣化計畫的公司。該公司代表向法新社確認：「我們確認五名印度公民被綁架。其他在該公司工作的印度人已被疏散到首都巴馬科。」

目前由軍政府統治的馬利正面臨日益嚴重的動亂局勢，這些混亂被歸咎於與蓋達組織和伊斯蘭國有關聯的犯罪集團及聖戰士組織。安全形勢惡化進一步加劇了這個貧困國家的經濟危機，與蓋達組織有關的伊斯蘭和穆斯林支持組織「JNIM」對馬利實施了嚴厲的燃料封鎖。

在馬利，針對外國人的綁架事件已屢見不鮮。自2012年以來，該國一直深陷政變和衝突的泥沼。今年9月，JNIM聖戰士在首都巴馬科附近綁架了兩名阿聯酋公民和一名伊朗公民。據接近談判的消息人士透露，這些受害者上週獲釋，贖金金額高達至少5,000萬美元（約15億4,909萬元新台幣）。

