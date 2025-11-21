西點國手沈承佑備戰國際賽

二零二五亞洲技能競賽十一月廿七日起至廿九日於南港展覽館登場，匯聚亞洲廿八國頂尖選手同場競技，而第四十八屆國際技能競賽明年將在上海登場；勞發署雲嘉南分署輔導的十八歲西點國手沈承佑國中時一戰成名，五專退學隱居半年連拿三張證照，從高職奮起勇奪全國第三，要以實力展現技藝，讓世界看見台灣。

沈承佑自小學四年級開始接觸烘焙展現天賦，國三加入技藝班，參加市級技藝競賽拿下第二名，升上五專後陷入迷惘毅然退學，離開學校仍未忘情烘焙，短短半年時間取得三張烘焙丙級證照，選擇進入桃園永平工商餐飲科再出發，高一奪下第五十四屆全國技能競賽北區分賽第一名，進軍全國賽拿下第三名，並憑藉穩定技術與高度自我要求，九月通過西點製作職類國手選拔，將代表台灣出征第四十八屆國際技能競賽。

沈承佑說，烘焙失敗很平常，他不是天才，只是願意多努力一點，透過反覆練習不斷修正，從錯誤中找到正確答案；他感謝永平工商師長與學長姐支持、雲嘉南分署提供完善訓練場地與師資，讓他能在最佳環境中全神貫注，目前正全力備戰國際舞台。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，台灣暌違卅年再度主辦國際技能賽事，於亞洲技能競賽中派出四十九名國手參賽，期許選手在競技過程中累積實戰經驗及為國爭光；每二年一次的國際技能競賽是技職體系最高殿堂，成為國手並非易事，也期勉國手於第四十八屆國際技能競賽中展現最好表現，讓世界看見臺灣技術實力。