西點國手沈承佑逐夢 曲折勵志

勞動部雲嘉南分署培訓的十八歲小將、西點國手沈承佑積極備戰國際賽。（雲嘉南分署提供）

記者黃文記∕官田報導

第四十八屆國際技能競賽明年將在上海登場，我國好手積極備戰，其中，勞動部雲嘉南分署培訓的十八歲小將、西點國手沈承佑，國中便一戰成名，卻在念五專時毅然退學，「隱居」半年連拿三張證照，高職奮起後勇奪全國第三，過程曲折又勵志，他憑藉「越努力越幸運」的信念，希望能讓世界看見台灣。

雲嘉南分署表示，沈承佑是桃園人，在小學四年級接觸烘焙，展現天賦燃起興趣，國三加入技藝班，參加市級技藝競賽拿下第二名，深信努力就有收穫，但升上五專卻因課程和求學規劃不符預期而陷入迷惘，摸索半年仍找不到方向與節奏，最終毅然退學。

離開學校後，沈承佑仍未忘情烘焙，短短半年時間取得三張烘焙丙級證照，也讓他重新找回步調，選擇進入桃園永平工商餐飲科再出發，隨即展露硬底子，高一奪下第五十四屆全國技能競賽北區分賽第一名，進軍全國賽則榮獲第三名佳績。

憑藉穩定技術與高度自我要求，沈承佑今年九月順利通過西點製作職類國手選拔，將代表台灣出征第四十八屆國際技能競賽。他目前在雲嘉南分署全力備戰，期盼能用甜點向世界展現台灣職人魂，傳遞美好與幸福。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，國際技能競賽是技職體系最高殿堂，他強調，成為國手並非易事，期勉國手們在第四十八屆國際技能競賽中展現最好表現，讓世界看見台灣技術實力。