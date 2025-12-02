要上戰場？他查教召驚見「納編戰時動員」 後指部解答了

教育召集查詢昨日開放查詢，民眾可透過網路系統查詢明年是否列入召訓名單。圖／翻攝自國防部發言人臉書

明（115）年度教育召集查詢在昨（1）日開放查詢，民眾可透過網路系統查詢明年是否列入召訓名單。一名網友在PTT中發布貼文，表示查詢的結果為「無須教育召集訓練，僅納編暫時動員召集對象」，原PO因此好奇詢問，這是什麼意思？貼文曝光後，引發網友熱議。

一名網友在PTT中發布貼文，表示教召查詢的結果跟別人不同，從原PO曬出的截圖可以看見，結果顯示為「115年平時無須教育召集訓練，僅納編暫時動員召集對象」，而一般不需教召的結果會顯示「查無資料」。原PO因此好奇詢問，「這是什麼？2027我要先上戰場嗎？有沒有人知道？」

廣告 廣告

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人表示「恭喜搶到名額」、「下次就輪到你了」、「只要因天災或戰頒布動員令直接第一批」、「聽起來像是要準備當炮灰的意思」。對此，後備指揮部透露，根據這名網友的搜尋結果，代表明年不會被叫去受訓，但是如果政府啟動「戰時動員」，他可能會在第一波被召集；另外，如果系統顯示「查無資料」並非不會被徵召，只是順位較靠後，系統不會顯示。

事實上，115年度的教育召集查詢已經於昨日開放，而查詢教召的網站長年被PTT網友戲稱是「報名系統」，導致部分後備軍人不登入系統，寧願等寄來的召集令。不過，根據PTT網友實際的反饋，有人表示「我退伍後年年查，查了5年，才中1年」、「我之前每年都查結果一次都沒中」、「不要再聽信都市傳說了⋯系統都是按教召專長需求跟戶籍地跑大數據」，代表傳言不一定屬實。另有民眾建議，若明年有計畫旅遊或是出國，還是建議事先查詢，以免撞期。



回到原文

更多鏡報報導

埋伏砍傷「夜店大亨」！嫌自稱前員工報復 夏天倫最新聲明曝光

爆私約二嫂、兄弟互毆！高國豪「去年1篇文」遭挖：管好妳臭嘴很難？

睡覺翻身項鍊卡插座！8歲童觸電「脖子燒黑一圈」 緊急1舉動成功自救