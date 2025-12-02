要上戰場？教召被註記「戰時動員召集對象」 後指部解釋差異

2026年教召查詢已開放。（示意圖，資料照）

後備指揮部1日開放2026年教召查詢，不少後備軍人上線確認是否「中獎」，以利及早進行相關規劃。一名網友在論壇PTT貼出查詢截圖，雖然顯示明年度不需教召，下方卻註記「納編戰時動員召集對象」，讓他嚇得詢問：「2027我要先上戰場嗎？」後備指揮部解釋，「納編戰時動員召集對象」是指該後備軍人沒中教召，但一旦發動戰時動員令，確實可能在第一波被召集。

2026年教召查詢系統開放，後備役「學長」趕緊查看是否被徵召，一名網友在PTT八卦板貼出查詢截圖，雖然顯示「平時無需教育召集訓練」，備註欄卻寫上「納編戰時動員召集對象」，詢問其他人都是「查無資料」，讓他疑惑為何被標記：「這是三小？2027我要先上戰場嗎？」立刻被其他網友開玩笑留言「第一批填線寶寶」、「第一線戰將」。

廣告 廣告

後備指揮部表示，「查無資料」代表召集順位較後，因此系統不會特別標示；若出現「納編戰時動員召集對象」，則表示該後備軍人沒中教召，但一旦發動戰時動員令，確實可能在第一波被召集。另外有網友指出，被註記「明年不會被教召，但若進入戰時動員，你是在名冊內、順位較前者」。

新年度教召全面統一實施「14天」新制，提升後備戰力，後指部提醒，若遇到重病、家庭重大事故、在學、民代會期、出國等8類情況，可依法申請免召；若想避免時間衝突，建議提前查詢，以便做好安排。





更多《鏡新聞》報導

中配錢麗被除籍仍經營武統社團 再被「廢止依親居留許可」喊被迫害

伏擊夏天倫！嫌犯自稱「夜店前員工」卻無紀錄 手機只有律師電話

侯漢廷拋男女皆兵、服役2年 被吐槽「只當12天補充役」：笑死