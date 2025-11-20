即時中心／林耿郁報導

今（21）天仍吹東北季風，早晚偏涼，各地低溫約17至19度，外出請注意做好保暖。隨冷空氣逐漸減弱，白天溫度回升，北部及宜蘭為22、23度，花東約24、25度，中南部可來到26、27度，感受較溫暖舒適。

降雨方面，氣象署指出各地雲量仍偏多，迎風面基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有短暫雨；桃園以北、台東及恆春半島偶有零星降雨，其他地區為多雲。

山區水氣較多，亦有零星飄雨機會；若低溫、水氣互相配合，中部3,500公尺以上高山，有結冰、霧淞或零星降雪的機率。

廣告 廣告

離島天氣：澎湖陰時多雲，20至22度；金門多雲，15至20度；馬祖晴時多雲，14至17度。

風浪方面，桃園至台南、恆春半島及各離島，有局部8級左右強陣風發生機率；沿海浪高約2至3米，海邊活動請多加留意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，污染物易累積。

竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區，及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

原文出處：快新聞／要下雪了？今各地白天回溫 高山或有零星降雪

更多民視新聞報導

玉山迎初雪！下周另一波東北季風報到 氣溫「先升後降」

低溫來襲！「這日」溫度明顯回升 下一波冷空氣報到時間曝

東北季風漸弱！週末天氣回暖 專家：中南部高溫上看30度

