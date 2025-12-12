要下雪了？晚起氣溫「溜滑梯」 高山有望降雪
即時中心／林耿郁報導
今（13）天受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續，傍晚之前有局部大雨發生的機率。新竹以北、花東地區、恆春半島及苗栗至嘉義山區也有局部短暫雨，外出應攜帶雨具備用，至於苗栗以南為多雲到晴的天氣。
氣溫方面，氣象署指出，今晨各地低溫大多在17至20度間，局部地區溫度稍低一些，請適時添加衣物，白天北部及宜蘭高溫約21度，整日較濕涼，而中南部及花東高溫約25至28度；晚起大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭氣溫會進一步下降，請留意。
離島天氣：澎湖陰時多雲，19至22度，金門陰天，15至21度，馬祖陰天，14至17度。
東北風偏強，高雄以北、基隆北海岸、宜蘭、台東、恆春半島沿海及各離島有平均風6級以上、陣風8級以上強風發生機率；基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請多留意。
清晨中南部地區可能有局部霧或低雲影響能見度，行車用路注意交通安全；晚起中部以北、宜花地區3,500公尺左右或以上高山，有結冰或零星降雪機率，留意道路濕滑、注意安全。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為偏北風，南部位於下風處，污染物易累積；清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
原文出處：快新聞／要下雪了？晚起氣溫「溜滑梯」 高山有望降雪
