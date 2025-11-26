要不要來我家玩貓？關上房門硬上心儀女生！職軍冤喊：你情我願…遭打臉

記者陳弘逸／台中報導

台中市職業軍人，去年以「要不要來我家玩貓」為由，邀心儀的女性友人回家，強制性交得逞。（示意圖／PIXABAY）

台中市張姓職業軍人，去年邀心儀的女性友人小花（化名）到家烤肉，再以「要不要來我家玩貓」為由，把人帶回房間，竟趁機押上床,強制性交得逞；犯後張男否認犯行，辯稱「你情我願」。法官綜合相關證據，未採信張男說詞，審理後，將他依現役軍人犯強制性交罪，判處3年6個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，張姓現役軍人2024年8月2日下午4時5分許，邀女性友人小花（化名）到台中市大甲區的住處烤肉，散會後，以「要不要來我家玩貓」為由，把人帶回房內，竟趁機押上床，強制性交得逞，事後女方告知家人，憤而報警提告。

廣告 廣告

張男否認強制性交犯行，辯稱當天你情我願的發生關係，且女方前後證詞不一，且若有激烈抵抗，為何沒驗出抵抗造成傷痕，與常情有違。

小花證稱，明確拒絕對方，還表明「你不要一直用」，把人推開、用腳踢、呼巴掌，但力氣抵不過張男；且案發後，出現哭泣情緒低落等反應，與一般性侵害受害者可能呈現難過、悲傷負面情緒反應相當。

綜合相關證據，法官認為，小花指述非虛，至於張男犯下強制性交，侵害小花性自主權，偵審程序始終未能面對己過，又沒達成和解而未彌補損害，審理後，將他依現役軍人犯強制性交罪，判處3年6個月有期徒刑，可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

射殺4台灣黑熊！獵人剖腹挖空內臟「三貼戲謔運屍」9被告一審全無罪

睡人夫當小三、她理直氣壯怒嗆：沒離婚不算侵權！人妻怒告…法官給答案

5度闖閨房爽揉親姊姊胸部！她隱忍4年決定「大義滅親」怒揭色弟弟惡行

廟前喝酒鬧事…水果商勸他：人家在拜拜，別吵！慘遭醉漢拿雨傘戳瞎眼

