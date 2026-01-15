要不要剪頭髮？ 女北捷持「護套剪刀」 嚇壞女乘客

台北市 / 綜合報導

獨家帶您來看到，發生在北捷忠孝新生站的驚魂記，有兩名女乘客下午搭車時，在車廂遇見一名黑衣女子手持剪刀，還詢問是否要剪頭髮，這不太尋常的動作，把這兩名女乘客嚇壞了，立即通報。最後這名黑衣女子也被請下車，帶回警局調查。

乘客VS.捷運人員說：「(妳先下車)，你為什麼沒有把放我的人糾正，(來來來，先下車)，(現在可能要先請妳先配合一下)，(然後了解一下狀況，可以嗎)，(好，謝謝妳喔，謝謝)。」捷運車廂內，黑衣女子被站務人員及保全請下車，臉上表情十分不情願，究竟發生什麼狀況？

乘客說：「我們兩個坐著一起聊天，她剪刀拿出來戳我們說，妳們兩個人，要剪頭髮嗎，這樣我們才嚇的。」乘客說：「你們要怎麼協助我，你跟我先講。」黑衣女子在警方不斷勸說之下，才拿出放在包包內用護套套住的剪刀，乘客說：「但是我有，我有護套，我有看到你們的海報說，只要蓋起來就可以了，對，對對。」

記者姚俐安說：「15日下午2點41分左右，在忠孝新生站一名乘客手持利器，造成部分民眾的恐慌，而員警在第一時間，也做出處理。」這名女子聲稱是為了正當防衛，才攜帶剪刀，事後北捷表示，列車行駛並沒有受到影響。

捷警表示被受到影響的兩名女乘客，暫時不針對這件事情提出告訴，也呼籲民眾搭乘捷運時，碰到任何疑慮，可立即按下月台的紅色通話鈕，或是就近通知捷運工作人員，維護自身安全。

