「要不要幫你通一下」 OL遭噁男同事性騷、強吻報警討公道

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在儀器監測公司上班的小萱(化名)長期被劉姓男同事騷擾，小萱私下蒐證，打算蒐集好證據後要讓劉男「一槍斃命」，結果某日下班前，竟遭劉男強吻，小萱覺得超噁心，回家後趕緊用洗碗精洗嘴巴，並向家人和主管告狀，公司調查性騷擾成立，但劉早一步先提辭呈，小萱只好報警，法官依性騷擾罪判劉男徒刑3月，得易科罰金。

判決指出，小萱和劉男都在同一家公司上班，兩人被派駐到某單位擔任監測工作，2024年5月20日，小萱見下班時間已到，正收拾東西準備回家時，突然被劉男一把拉住，捧著她的臉就親下去，小萱被突如其來的強吻嚇了一跳，回過神後趕緊推開劉男，急忙傳訊向母親、表姊和友人告狀。

小萱回家後的第一件事，就是先衝到廚房，拿洗碗精開始刷洗嘴巴，並向公司主管回報此事，公司獲報後展開調查時，劉男坦承犯行，但他在公司懲處前，早一步提出辭呈，公司也告誡他「不可再對申訴人做違反性騷事件，否則會通報勞工局與警察局」。

但小萱不滿劉男沒被處罰還能全身而退，認為自己被強吻前，已多次接到劉男傳訊「好想看你衣服下的樣子」、「月底沒工作，要不要去汽車旅館」、「你都30歲了，還沒被通過，要不要幫你通一下」等騷擾簡訊，自己還在蒐證階段，就被劉男強吻得逞，於是決定報警替自己討回公道。

高雄地方法院審理時，劉男改口否認犯行，還說自己沒有通過測謊的報告不能算證據，但直接被法官打臉，認為即使不用測謊報告，相關事證也足以認定他構成性騷擾罪，因此判他徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

