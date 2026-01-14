要不要設「放屁專用區」？蔣萬安推無菸城市 張景森批：道德立場去霸凌別人

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市長蔣萬安拋出打造「無菸城市」的政策構想，引發各界熱議。前政務委員張景森今（14）日公開表態反對，直指該政策「只是一種偽善的權力操作」。他支持室內禁菸，但是認為「無菸城市」體現的是「虛偽、矯情」的治理姿態。

張景森認為，這樣的政策設計，反映的是一種「虛偽和矯情」的治理姿態。（圖／翻攝自FB@張景森）

張景森透過社群平台表明自己的立場，「我不抽菸，也不贊成別人吸菸。但是我討厭用自己的道德立場去霸凌別人」，正因如此，對於北市府準備推動的「無菸城市」政策直言「感到難以理解，甚至有點憤怒」。他質疑，當政府將原本以特定場域為主的禁菸措施，進一步擴張為戶外空間原則全面禁止，實質上已不只是健康風險管理，而是對特定行為的行政性排除。

張景森認為，這樣的政策設計，反映的是一種「虛偽和矯情」的治理姿態。他批評，這實際是在透過制度篩選生活方式，決定「哪些行為被認為不夠文明，哪些人應該被從視線中移開。」他更直言，「以前只有他的曾祖父蔣介石幹過這種事！我們都被他剪過長頭髮，剪過喇叭褲！」

為了凸顯政策邏輯的荒謬性，張景森也提出極端比喻，反問是否該同步推動「無屁城市」，甚至設置「放屁專用區」。他指出，若僅以「可能造成他人不適」作為管制依據，那麼放屁同樣會產生惡臭，「影響他人感受，對孕婦、孩童與嗅覺敏感者尤其不友善」，而且其氣體成分「確實包含甲烷與硫化物，對空氣品質沒任何正面貢獻」，完全符合目前政策推論的標準，如果這個禁令真的通過了，就去找蔣萬安「當面對著他噴煙！」

張景森也點出制度上的矛盾之處，香菸在我國仍屬合法商品，政府依法發照、課稅並收取可觀稅收，卻同時不斷壓縮吸菸行為的公共空間，這種「不禁賣、卻不斷擠壓使用空間」的作法，並非真正的健康政策，而是一種政治風險最低、卻最容易展現進步形象的治理選擇。若吸菸行為已被視為在公共空間中不可容忍，那麼真正一致的政策選項，應該是正面面對「是否禁售」的問題。

張景森最後強調，這場圍繞「無菸城市」的爭論，真正該被檢驗的，並非市民是否支持吸菸，而是政府是否仍願意尊重比例原則與個人自由的界線。他直言，「城市不是無菌室」，民主社會的公共空間本就不可能「無味、無聲、無摩擦」，若一味將不順眼的行為趕入「專用區」，只是偽善與權力操作。

