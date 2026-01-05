要不要譴責美侵略委內瑞拉？ 徐斯儉：這跟我國家利益沒直接相關

國防部副部長徐斯儉接受國民黨立委賴士葆質詢 圖：翻拍自國會頻道

[Newtalk新聞] 美國突然轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉左翼獨裁領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），引發全球關注。不少國家都表態批評此已違反國際法。國民黨立委賴士葆今（5）日質詢國防部副部長徐斯儉時稱，我們譴責俄羅斯侵略烏克蘭，這要不要譴責一下美國侵略？徐斯儉則說，「這個跟我們國家的利益比較沒有直接關係」。

立法院財政委員會邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部部長莊翠雲、國防部副部長、海洋委員會副主任委員、海巡署副署長就「115 年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備質詢。

廣告 廣告

賴士葆詢問，對美國跑去委內瑞拉抓馬杜洛，我們政府態度是什麼？徐斯儉說，「這個跟我們國家的利益比較沒有直接關係」。

賴士葆則批評，「俄羅斯去打烏克蘭，我們就講話了啊，我們就挺烏克蘭、譴責侵略，請問這是不是侵略？」「你要不要譴責一下美國侵略行為？為了自身的石油利益，安一個罪名，你怎麼可以到別的國家去抓人呢？」

徐斯儉說，「對我們來講，如果有相關就是要強化我們自己應對突發狀況的準備」。

賴士葆說，「對於斬首行動，你們準備了沒？」徐斯儉說，「根據我們突發狀況應對的規則，我們有相關的準備。（賴：有信心？）我們有相關的準備。準備永遠要精進。我們要做好最好的準備」。

另外，徐斯儉上午活動前受訪，對於媒體詢問，此次斬首行動是否可以被中共複製在台海？他說，「我們國軍平常這個突發狀況應處規定裡面，對於應付各種突發的狀況，我們都有所準備，那也跟其他相關的單位，平時都有配合。」

至於媒體進一步追問，徐斯儉則都沒有進一步回答。他說，今天的委員會最主要還是談預算，年度預算裡面有很多跟我們嚇阻不對稱作戰、嚇阻敵軍、保護戰士的個裝、還有照顧官兵都有關，所以希望，不論是年度預算還是特別預算，希望大院都能夠把我們的預算排入委員會來審查。「如我之前所說的，我們願意在大院的監督底下，謹慎的來編列預算。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

5共艦.1公務船.1空飄氣球擾台 國防部:全程嚴密監控

南美最強軍隊委內瑞拉成「紙老虎」！專家揭無情真相：中國難打贏現代戰爭