即時中心／顏一軒、陳治甬報導

立法院藍白黨團11月14日強勢三讀「暴衝版」《財劃法》修正草案，較去年新版增加2646億元，已完全超出舉債上限，窒礙難行，藍白今（25）日中午又出招，在程序委員會封殺行政院版的《財劃法》草案。對此，民進黨立委邱議瑩上午在立法院交通組施政總質詢中，針對藍白惡修《財劃法》導致南北發展不均、在野立委向中央要補助卻又拒絕支持院版《財劃法》等議題，向行政院長卓榮泰表達憂心，並呼籲政院須「向前看20年」，由交通部應先行重啟南星計畫區的填海造陸工程，以利新機場選址的評估。





邱議瑩直言，現行《財劃法》的營利事業營業額統計方式，導致北部永遠占盡便宜。「許多企業總公司登記在台北，例如台電、中油，因此營業額稅收都算在台北，台北永遠分到最多，南部永遠分到最少」，這讓南部在承擔大量工業汙染、空氣污染與公共服務成本的情況下，卻無法獲得相應資源。

她指出，行政院及她個人提出的版本，將分配指標納入土地面積、環境負荷、糧食安全等因素，否則「高雄市土地面積是台北的十倍，但分配資源卻反向」。她認為行政院版財劃法更為合理，「基本建設需求指標」將納土地面積、人口數、工業就業人口數、農林漁牧就業人數、農林漁牧業產值等5指標，使縣市分配更平均，較能反應地方真實需求。

邱議瑩更進一步點出當前最大的矛盾，「許多藍白立委要求行政院中央補助，但又拒絕支持行政院版《財劃法》，這才是中央財政最大的缺口來源」；她呼籲立法院應儘速將行政院版財劃法排入審查，讓資源分配回到公平原則。

在南部建設方面，她提醒行政院必須「向前看20年」。小港機場至2045年將全面飽和，國家必須開始規劃新的國際機場。邱議瑩要求交通部先行重啟南星計畫區的填海造陸工程，以利新機場選址評估。交通部回應，南星計畫填海造陸計畫「會持續推動」，並將要求相關單位加速機場興建評估作業。

最後，邱議瑩重申，不論是《財劃法》改革或重大交通建設，都不應只看眼前經濟效益，而應以更長遠的國家發展大局為依歸，使南北均衡、國家競爭力得以提升。





原文出處：快新聞／要中央補助又卡院版《財劃法》 邱議瑩一針見血點「藍白謬誤」

