高雄一名邱姓女子被爆吸金20億元潛逃出境。（翻攝臉書）

高雄一名「美魔女家長會長」邱姓女子自稱與銀行、證券業有關係，以每月20~30%高額獲利為誘因，遊說醫師、退休校長等高社經地位人士投資，總金額高達20億元，今年5、6月卻爆出有投資者沒拿到應有獲利，報警求助。然而邱女7月就悄悄潛逃出境、飛往澳門，人間蒸發，檢方5日依違反《銀行法》對邱女發布通緝。

美魔女家長會長怎麼取信醫師投資？ 出手闊綽自稱銀行背景

據報，邱女原本是高雄某家明星國小的家長會副會長，該校鄰近醫學中心，許多孩子的家長都是醫師等高社經地位人士。去年9月起她接任家長會長工作，經常出手闊綽，「要五毛給一塊」，例如學校要簡易手持割草機，她就直接捐坐式高級割草機，常見她隨身帶著大量現金。

廣告 廣告

她透過家長會與高爾夫球俱樂部累積人脈網絡，自稱是銀行、證券公司的「幕後金主」，推銷每月利息20~30%的高利投資方案，許多醫師、退休校長、企業人士聽信其言加入投資，據稱總計投入金額高達20億元。

財務惡化請辭！付不出高利風聲走漏

然而今年4月邱女的經濟狀況惡化，她主動請辭家長會長職務，隨後在5、6月，陸續有人發現沒有拿回應有的獲利，家長間也開始流傳她付不出利息的風聲，她起初也表示會還錢，並開立本票取信於對方。

受害者報警曝詐騙手法！ 邱女火速逃出境

有受害者報警求助，近日高雄警方低調證實，一名50多歲男醫師本月初報案，透露他和邱女6年前因為醫病關係認識，邱女用可穩定等話術，遊說他投入約1,800萬元的金額投資。

邱女的詐欺行徑曝光後，早在今年7月就和一名擔任高爾夫球教練的黃姓男密友火速搭機飛往澳門，行蹤成謎，黃男上個月返台入境立刻遭到拘提，檢方訊後交保，而邱女疑似已逃往中國大陸。

邱女人間蒸發，下落不明，檢方已於5日依《銀行法》等罪將她發布通緝；掛名公司負責人的林姓前夫背債，日前遭拘提後以3萬元交保。

更多鏡週刊報導

家屬心急！24歲警員執行蕭美琴維安遭撞「臟器外露」 手術順利轉ICU

爆「私約二嫂」球星兄弟當眾互毆！ 高國豪深夜道歉了：不再發表不實指控

「要五毛給一塊」出手超闊綽！美魔女家長會長吸金20億「潛逃澳門」 檢發布通緝