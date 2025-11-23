要五毛給一塊？越鑄越虧 央行呼籲：快把你家的零錢拿出來花
財經中心／師瑞德報導
「三輪車跑得快，上面坐個老太太，要五毛給一塊，你說奇怪不奇怪？ 」，現實世界中，面額小的硬幣鑄造成本高於面額的現實，一點都不奇怪！美國1美分硬幣（penny）走到退場邊緣，背後不是情懷問題，而是「越鑄越虧、越用越少」的現實算盤。美國財政部評估，長年高於面額的鑄造成本已讓政策失去效率，因此決定停止新增供給，讓市場逐步以現有存量消化；短期內現金找零與定價會有磨合期，但整體成本與社會效率被認為利大於弊。中央銀行也藉此對照台灣硬幣再流通的必要性，呼籲民眾把閒置硬幣拿出來用。
一美分鑄造成本失控 美國決定踩煞車
中央銀行表示，美國財政部今年拍板停止生產新的1美分硬幣，象徵這款流通232年的小額硬幣正式進入退場階段。雖然市面上仍有約3,000億枚1美分持續流通，但由於缺乏全國一致的退場規範，未來在商家定價、找零與收銀系統調整上，仍可能帶來一段不確定期。
回顧1美分硬幣歷史，1793年由美國政府首度發行，1909年起正面改為前總統林肯肖像並沿用至今。然而硬幣雖常見，使用率卻逐年下滑，鑄造成本卻反向飆升。過去10年，每枚1美分生產成本已從1.3美分上升到3.69美分；美國政府在2024財政年度生產約30億枚1美分，成本高達1.17億美元、等於淨損逾8,500萬美元。
四捨五入找零 消費者成本其實不高
中央銀行引用里奇蒙聯準會研究指出，停用1美分後，若現金交易採四捨五入到5美分計價，全體美國消費者一年增加的負擔估計約606萬美元，遠低於政府持續鑄造1美分所付出的成本。換句話說，對民眾而言，零頭調整的「總帳」不大；真正的政策考量，是國家層級繼續補貼小額鑄幣是否划算。
歐巴馬早有質疑 川普再出手推停鑄
其實1美分存廢爭論早已延燒多年。2013年2月，時任美國總統歐巴馬就曾公開批評，不該花大錢去鑄造民眾實際上很少使用的penny。今年2月，美國總統川普也在Truth Social直指「用超過2美分的成本鑄1美分硬幣太浪費」，並要求財政部停止鑄造新幣；同時間，美國參眾兩院也提出停止生產1美分硬幣的相關法案，讓停鑄方向更具政治與立法基礎。
退場後的麻煩：現金與電子支付不同步
中央銀行提醒，停鑄並不代表1美分立刻消失，它仍是法定貨幣，會在市場上持續一段時間。當存量逐步淡出後，商家可能把現金定價調整到最接近的5美分，但這也帶出新的公平性問題：電子支付仍以1美分作為最小計價單位，現金卻用5美分四捨五入，兩種支付方式若出現價差，可能引發爭議。
此外，停鑄1美分後，市場勢必需要更多5美分硬幣補位，但5美分硬幣本身的生產成本更高，單枚約13.78美分，讓「小額硬幣越鑄越虧」的結構性問題並未完全解除。
從美國看台灣 央行喊話硬幣再流通
中央銀行也把美國案例拉回台灣。硬幣鑄造遵循多數國家的通例，由鑄幣機構負責、紙鈔則由央行發行；香港與澳門屬少數例外，由金融管理機構統籌硬幣與部分鈔券發行。台灣方面，2023年新台幣1元硬幣單枚製造成本約1.5元，已高於面額，顯示硬幣若被大量囤積、周轉率偏低，社會將付出更高的鑄造成本。
因此央行呼籲民眾支持「硬幣再流通計畫」，把家中囤積硬幣拿出來使用或加值，降低重鑄需求、節省社會資源，也有助節能減碳。央行也順帶拋出一個生活觀察：新台幣5角硬幣似乎正逐漸淡出日常交易，未來是否也會面臨類似的制度調整，值得持續關注。
更多三立新聞網報導
HHTD25／鴻海揚帆！劉揚偉6大戰場一次看
輝達案圓滿！地上權塗銷＋土地返還 新壽案正式畫句點
HHTD25／鴻海最重要的那個男人「白了頭」！郭台銘驚喜站台 力挺劉揚偉
HHTD25／AI吃電怪獸！劉揚偉：核電方向似乎有鬆一點，但不替政府預測
其他人也在看
談台美匯率聲明後台幣走勢！陳鳳馨揭美國真實目的 預言這時間「台幣將升值」
英國《經濟學人》近期報導直指台灣患有「台灣病」，台灣為提振出口競爭力和擔心保險公司倒閉，因此央行必須控制新台幣升值，此即為台灣病的問題。與此同時台灣央行和美國財政部14日簽署了有關於匯率安排的聯合聲明，強調央行每半年需提出一份央行干預匯市的相關報告。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中指出，《經濟學人》和美國官方的關聯度不高，並未密切綁定，因此兩件事......風傳媒 ・ 18 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股慘崩近千點！輝達財報亮眼也無力回天？ 專家點破「這走勢」就是反轉訊號…曝光下一步
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股在美股重挫的壓力下失守關卡，加權指數上周五（21日）終場大跌991.42點、跌幅3.61%，收在26,434.94點，市場情緒急凍。...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
輝達利多出盡？美股變臉崩跌 高盛揭9大警訊：市場已傷痕累累
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）亮眼財報一度帶動股市強漲，美股四大指數齊翻紅，然而漲勢卻未延續，週四（20日）美股盤中全面反...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
翻車啦！富喬飆漲後重摔 爆1255萬元違約交割
根據規定，如果在「T+2」上午10點前，投資人交割帳戶內的餘額不足，銀行扣不到投資人應該要繳交的交割價款，就會發生「違約交割」。依時間推算，違約交割的投資人實際交易日應落在 11/19 本周三。富喬19日下跌5.74％，20日隨即直奔漲停，21日則回檔5.43％，近三個交易日股價...CTWANT ・ 1 天前
大哥大手筆撐場！先砸111億搶進金控王12萬張 再擲102億掃貨全球IC測試龍頭
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體迎獲利了結下車潮！自營商單週猛砍「4檔記憶體大廠」逾3.1萬張 提款近21億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/17～11/21）受美股重挫影響，終場加權指數大跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守27,000點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
急輸血搶命！國家隊砸76億守護台積電、鴻海 貨櫃三雄這檔「10月營收雙減」受寵5日
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數昨（20）日終場漲846.24點，收在27,426.36點，漲幅3.18%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股買超方面...FTNN新聞網 ・ 1 天前
小兒連九週狂買00882！又砸破2.6億攬入00881 國家隊反手倒貨2萬張...提款5.5億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）崩跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，連帶週線迎來連3收黑。在ETF方面，國泰永續...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
挑戰2028年獲利百億？自營商狂撈「這檔」破萬張成買超王 再砸1.9億補貨廣達
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。據證交所盤後公布籌碼動向，自營商（自行買...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
一片AI懷疑聲浪中...三大法人砸近47億連9週狂買日月光！ 再斥26.5億元狂掃南亞4.6萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股上週（11月17日至11月21日）加權指數狂跌962.56點，跌幅高達3.51%，收在26434.94點，三大法人合計賣超2075.32億元，觀...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
輝達財報太猛也挨罵！全村的希望壓力山大 黃仁勳內部會議這樣說
AI霸主輝達（NVIDIA）19日盤後公布2025會計年度第三季財報，營收與獲利雙雙優於市場預期，並對第四季開出更亮眼銷售展望，然而在一片掌聲中，市場對AI概念過熱的疑慮再起，使輝達股價隔日由漲翻黑，週四反重挫3.15%。執行長黃仁勳隨後在20日公司內部會議中罕見發言，直言市場對AI的期待過高，無論公司怎麼做都被挑毛病。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【台股週盤兵法】破季線生死戰！魏明裕籲：莫忘「蘇黎世鐵律」保命術
台股本週遭遇重擊，即便輝達（NVIDIA）財報亮眼，卻無法挽救美股與台股的頹勢，週五大盤更是將週四的漲幅全數回吐，週線連三黑，並一舉跌破被視為「生命線」的季線支撐。面對市場恐慌情緒蔓延，瑞元投顧分析師魏明裕在接受廣播節目專訪時提出示警，台股技術面轉弱，投資人應立即檢視手光持股，若三天內無法站回季線，務必執行「蘇黎世投資鐵律」，船沉了就趕快跳，千萬不要禱告。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台股爆摔991點！外資狂倒「高股息ETF」3檔破7萬張 再提款0050達89億...連賣33天
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（21）日終場加權指數收在26,434.94點，崩跌991.42點，跌幅3.61%，創下史上第6大跌點。據證交所盤後公布籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 1 天前
安世轉單效應引爆！法人點名「這檔」吃最多紅利喊買進 目標價105元
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導中國因不滿荷蘭政府日前以維護國家安全為由，凍結安世半導體資產，因此限制相關功率元件出口，作為報復荷蘭手段，台廠強茂...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
大賣超中的逆襲！外資大手筆砸111億元掃貨「這封測大廠」5萬張 又捧55億搶進這檔航海王
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。據...FTNN新聞網 ・ 1 天前
明年金價上看4900美元 分析師解最佳進場時機
非農數據發布後，聯準會官員火速釋出鷹派訊號，FedWatch 12月降息機率從逾50%迅速降至35%。盧曉暘表示，貴金屬及原油等商品價格同步回檔，澳元與加元等商品貨幣短線承壓，反映市場對政策方向的快速再定價。他指出，雖然非農數據亮眼，但就業增速較上半年明顯放緩，顯示勞動市...CTWANT ・ 18 小時前
AI概念回檔無礙長多 它雙主軸布局長線潛力不減！
空頭大軍來襲，台股表現失色！根據投顧機構統計，今年以來截至11月21日為止，台股僅上漲14.76%，表現差強人意。台美股市近期同步陷入拉回震盪，台股加權指數自11月4日創下28,554點高點後，短短3周內回檔逾2千點，市場情緒轉趨保守，然投資人對具備題材與基本面支撐的標的仍積極進場，尤以國泰永續高股息（00878）最受矚目，顯示資金在震盪中尋求具備息收題材與長期潛力的投資選擇。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
野村投信：2026 進入「AI 推論元年」 半導體等七產業仍扮台股要角
[Newtalk新聞] 聯準會 10 月再降息一碼，雖會議紀錄偏「鷹」，一度壓抑市場情緒並造成近期台美股市震盪，市場更擔憂 AI 是否陷入「泡沫化」。然而，全球 AI 投資熱潮指標企業輝達（NVIDIA）交出亮眼財報，第三季營收與獲利大幅超越預期，並釋出強勁的第四季展望，一度平息了市場疑慮。 野村投信指出，台股基本面穩健，今（21）日回檔，主要反映國際資金波動與技術面轉向，短線震盪難免，但在 AI 應用全面擴張與訂單能見度高的雙重利多下，中長期投資布局仍具吸引力。預期 2026 年 AI 題材將延續，台股有望維持高檔震盪並具中期成長動能，可關注半導體先進製程與測試，AI 伺服器、散熱模組、BBU、PCB，及機殼、滑軌等供應鏈核心，逢回分批布局，掌握長線趨勢。 野村高科技基金及野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，全球 AI 軍備競賽持續升溫，美國雲端巨頭包括 Meta、Microsoft、Alphabet 及 Oracle 紛紛擴大資本支出，甚至發行最長達 40 年的超長期公司債籌資，以滿足龐大的 AI 基建需求。市場雖對「AI 泡沫」疑慮再起，但科技巨頭憑藉穩健的本業與強勁自由現金流，新頭殼 ・ 18 小時前
23年老員工慘遭裁員！他靠「6大投資祕訣」月收11萬 被迫失業成轉機
美國總統川普揮舞關稅大刀，引發全球經濟動盪。各大企業為了縮減成本紛紛大規模裁員、無預警解雇員工，甚至要求員工放無薪假，使許多人對收入來源與未來生活倍感不安。在美國任職23年的時尚設計師阿奇（Atchi）突然被炒魷魚，為了維持生計，他嘗試各種兼職工作，但直到踏入房地產投資後，才真正擺脫對未來與退休的焦慮。如今，他靠收租每月可獲得3523美元（約新台幣11.02萬元）的被動收入。他也提醒投資者，進行房地產投資時務必掌握六大原則，例如「親自看房」及「以低於市價購入」等，才能有效降低投資風險。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前