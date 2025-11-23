要五毛給一塊？越鑄越虧 央行呼籲：快把你家的零錢拿出來花

財經中心／師瑞德報導

美國停鑄1美分凸顯小額硬幣「越做越虧」。央行提醒台灣也有成本壓力，2023年1元硬幣單枚製造成本約1.5元，因此推動「硬幣再流通計畫」，呼籲民眾把家中硬幣拿出使用或加值儲值卡，活化閒置資金、降低鑄幣成本並節能減碳。（圖／翻攝自中央銀行網站）

「三輪車跑得快，上面坐個老太太，要五毛給一塊，你說奇怪不奇怪？ 」，現實世界中，面額小的硬幣鑄造成本高於面額的現實，一點都不奇怪！美國1美分硬幣（penny）走到退場邊緣，背後不是情懷問題，而是「越鑄越虧、越用越少」的現實算盤。美國財政部評估，長年高於面額的鑄造成本已讓政策失去效率，因此決定停止新增供給，讓市場逐步以現有存量消化；短期內現金找零與定價會有磨合期，但整體成本與社會效率被認為利大於弊。中央銀行也藉此對照台灣硬幣再流通的必要性，呼籲民眾把閒置硬幣拿出來用。

一美分鑄造成本失控 美國決定踩煞車

中央銀行表示，美國財政部今年拍板停止生產新的1美分硬幣，象徵這款流通232年的小額硬幣正式進入退場階段。雖然市面上仍有約3,000億枚1美分持續流通，但由於缺乏全國一致的退場規範，未來在商家定價、找零與收銀系統調整上，仍可能帶來一段不確定期。

回顧1美分硬幣歷史，1793年由美國政府首度發行，1909年起正面改為前總統林肯肖像並沿用至今。然而硬幣雖常見，使用率卻逐年下滑，鑄造成本卻反向飆升。過去10年，每枚1美分生產成本已從1.3美分上升到3.69美分；美國政府在2024財政年度生產約30億枚1美分，成本高達1.17億美元、等於淨損逾8,500萬美元。

四捨五入找零 消費者成本其實不高

中央銀行引用里奇蒙聯準會研究指出，停用1美分後，若現金交易採四捨五入到5美分計價，全體美國消費者一年增加的負擔估計約606萬美元，遠低於政府持續鑄造1美分所付出的成本。換句話說，對民眾而言，零頭調整的「總帳」不大；真正的政策考量，是國家層級繼續補貼小額鑄幣是否划算。

歐巴馬早有質疑 川普再出手推停鑄

其實1美分存廢爭論早已延燒多年。2013年2月，時任美國總統歐巴馬就曾公開批評，不該花大錢去鑄造民眾實際上很少使用的penny。今年2月，美國總統川普也在Truth Social直指「用超過2美分的成本鑄1美分硬幣太浪費」，並要求財政部停止鑄造新幣；同時間，美國參眾兩院也提出停止生產1美分硬幣的相關法案，讓停鑄方向更具政治與立法基礎。

退場後的麻煩：現金與電子支付不同步

中央銀行提醒，停鑄並不代表1美分立刻消失，它仍是法定貨幣，會在市場上持續一段時間。當存量逐步淡出後，商家可能把現金定價調整到最接近的5美分，但這也帶出新的公平性問題：電子支付仍以1美分作為最小計價單位，現金卻用5美分四捨五入，兩種支付方式若出現價差，可能引發爭議。

此外，停鑄1美分後，市場勢必需要更多5美分硬幣補位，但5美分硬幣本身的生產成本更高，單枚約13.78美分，讓「小額硬幣越鑄越虧」的結構性問題並未完全解除。

從美國看台灣 央行喊話硬幣再流通

中央銀行也把美國案例拉回台灣。硬幣鑄造遵循多數國家的通例，由鑄幣機構負責、紙鈔則由央行發行；香港與澳門屬少數例外，由金融管理機構統籌硬幣與部分鈔券發行。台灣方面，2023年新台幣1元硬幣單枚製造成本約1.5元，已高於面額，顯示硬幣若被大量囤積、周轉率偏低，社會將付出更高的鑄造成本。

因此央行呼籲民眾支持「硬幣再流通計畫」，把家中囤積硬幣拿出來使用或加值，降低重鑄需求、節省社會資源，也有助節能減碳。央行也順帶拋出一個生活觀察：新台幣5角硬幣似乎正逐漸淡出日常交易，未來是否也會面臨類似的制度調整，值得持續關注。

