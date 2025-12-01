要他下台走人保安全! 川普、馬杜洛通話內容曝光 北京嚴厲嗆聲警告美

根據NEXTA 指出，馬杜洛政權可能正在失去中、俄雙方的支持，川普已向馬杜洛下達最後通牒，要求其立即下台。 圖：翻攝自NEXTA

[Newtalk新聞] X 帳號 NEXTA 指出，委內瑞拉在與美國對抗進入高峰之際，已實質失去其主要盟友支持。《華爾街日報》報導稱，儘管多年喊著反美口號，俄羅斯、中國與伊朗如今都不願真正介入。馬杜洛的盟友網絡正加速瓦解：古巴、伊朗與尼加拉瓜經濟疲弱乏力；俄羅斯深陷對烏戰爭；中國則忙於自身內部問題。

報導並指出，莫斯科與北京正試圖與川普政府重新建立關係，不願為委內瑞拉總統馬杜洛消耗政治資本，目前僅提供象徵性支持，頂多是一些「場面話」。分析認為，一旦美國決定動武，委內瑞拉恐將「無人相助」。

美國總統川普（左）委內瑞拉總統馬杜洛（右）。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製

美媒《福斯新聞》（Fox News ）則引述相關消息稱，川普政府曾向馬杜洛發出明確最後通牒，要求其立即下台。報導指出，美方向加拉加斯通話傳達警告，並提出可保障馬杜洛、其妻與兒子的撤離，但前提是馬杜洛必須當場同意辭職，且川普隨後宣布將關閉委內瑞拉領空。

另據 RICHARD FULL 表示，中共已公開警告美國不得對委內瑞拉採取任何軍事行動。中共外交部聲稱，美國不能威脅一個「中國擁有重大投資利益的國家」，這項警告是在美軍近期向加勒比海增派軍力之際發出。

該帳號指出，中共透過貸款與能源合作在委內瑞拉擁有龐大經濟利益，累計提供約 600 億美元貸款，涉石油、基建與礦產等領域，委內瑞拉約 90 % 石油出口流向中國，中企亦在當地油田與稀土礦投入巨額資金。一旦衝突導致委國石油出口中斷，全球油價恐立即飆升。

