要他「卡正經」一點！吳靜怡：黃國昌審完總預算再張嘴，很難嗎？

政治評論員吳靜怡今（22）天點名民眾黨主席黃國昌「卡正經」一點，審完總預算再張嘴，很難嗎？

黃國昌預告26日將提出彈劾程序草案。（圖／翻攝畫面）

吳靜怡說，黃國昌一邊亂喊賴清德是違憲總統，實際上，自己一邊在幹違憲的事，《憲法》規定，立法院總預算案應於會計年度開始1個月前由立法院議決，也就是躺在那邊四個月的預算書只剩下不到兩週能處理。

立法院一直延會、一直延會，然後，該審預算不審預算！說是很忙，但立委們都有空去廈門了是忙什麼？說是很忙，但開始浪費時間想大搞「彈劾」這樣的假議題，就是裝忙。拿人民納稅人的錢，結果該做的不做，「所以，崐萁、國昌到底動手審國家總預算了沒？」預算不審，公部門可以持續運作，但治水計畫、社會安全網、生育補貼、TPASS等等，明知道不能停擺，立法院為什麼不趕快審？

吳靜怡提到，據報導，張某用類恐攻行為讓脆弱的城市產生巨大恐慌，黃嫌用各種違憲行為讓國家慢性癱瘓，這兩者，一個胡亂要命，一個漫天害命，都是非常可惡之人，當我們在檢討社會安全網的同時，更要注意，有人就是要把這個網用破！

吳靜怡批評，整天煽動情緒，一下違法走讀，一下帶黨公職踩坐警察，一下喊革命，黃嫌那張嘴，就是社會安全網的最大破口！

