「要來我家看貓嗎？」台中軍人硬上高中女同學 還嗆：是兩情相悅

記者林意筑／台中報導

去年8月時，台中大甲一名張姓現役軍人，邀約高中女同學一起去烤肉，後續張男又邀請女子「回家看貓、玩貓」，未料張男竟趁機將她壓制在床上侵犯，女子嚇得躲進廁所傳訊息求助前男友，女子父親事後報警提告，對此張男否認犯行且辯稱是兩情相悅，不過法官未採信，並依現役軍人犯強制性交罪，處3年6月徒刑，可上訴。

據了解，去年8月2日時，張男邀約高中女同學出來烤肉，結束烤肉行程後又載著女子去文具店買東西，且向女子以「來我家看貓」為由，進一步邀請女子回自己家房間玩貓。

未料張男色心大起對著女同學伸狼爪，將坐在椅子上玩手機的女子抱至床上，且以身體壓制女子侵犯，過程中雖女子不斷反抗，對張男扇巴掌、抓手、踢肚子等，最終女子只好躲進廁所內傳訊息給前男友求助，並由張男載女子至前男友家中。

事後前男友父親打電話給女子父親告知此事，女子父親氣得報警提告，雖然張男有坦承與女子發生性行為，但始終辯稱是兩情相悅，當下女子未表示任何問題，加上張男的律師也主張，女子事後才反應、證詞與傷痕等狀況，與一般人遭侵犯時反應不同。

對此台中地院一審法官認為，遭受性侵害對被害人而言是巨大情緒、身體衝擊，不見得當下可立即進行積極主動求援反應，難認女子悖於常情，不採信張男說詞，考量張男始終否認犯行，雖然想與女子調解，但女子無調解意願，依現役軍人犯強制性交罪，處3年6月，全案仍可上訴。

