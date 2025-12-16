要俄羅斯賠償 歐盟外交首長：侵略者發動戰爭必將承擔責任

曾經擔任愛沙尼亞總理的歐盟外交專員卡拉斯 圖：翻攝自卡拉斯的Ｘ

[Newtalk新聞] 歐洲35個國家昨（16）日於荷蘭海牙簽字成立「烏克蘭國際索賠委員會」（The International Claims Commission for Ukraine），以評估並決定要求俄羅斯賠償請求，包括最終支付的金額。歐盟外交專員卡拉斯表示，該委員會的成立「向未來的侵略者發出明確信號——如果你們發動戰爭，你們必將承擔責任」。

該委員會將在歐洲執委會的框架內運作，參考現有的「烏克蘭損失登記冊」，評估烏克蘭在俄羅斯入侵期間遭受的戰爭損失。

曾經擔任愛沙尼亞總理的卡拉斯稍早在其社群平台Ｘ帳號上推文，指出「俄羅斯必將為其摧毀的房屋、學校和醫院承擔賠償責任。」

卡拉斯說：「今天在海牙，我們透過成立一個委員會來處理俄羅斯戰爭損害賠償請求，朝著問責制邁出了重要一步。」

卡拉斯表示：「烏克蘭國際索賠委員會」「目前已收到超過8萬份索賠申請。歐盟將支持該委員會的工作，包括提供100萬歐元的初始資金。」

