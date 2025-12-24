要做最堅強的泡沫1／因為艾瑪史東，因為狼人殺，所以有了《眾生相》男主角面試機會
金馬頒獎典禮日前圓滿落幕，最佳影片《大濛》、最佳導演《眾生相》李駿碩、影帝《幸福之路》張震、影后《地母》范冰冰。開獎名單看似花團錦簇，背後實則暗潮洶湧，評審團主席廖慶松在典禮當晚受訪，稱評審過程堪稱「史上最糾結」，多達7個獎項陷入8比7的膠著。換言之，15個評審中，只要有一個人心念改變，結果就會是：最佳影片《眾生相》、導演《地母》張吉安、影帝與影后是《大濛》柯煒林和《我家的事》高伊玲。差一票，本屆最佳新人就是《眾生相》的張迪文，而非《左撇子女孩》馬士媛。
認真要當演員 想登頒獎台
《眾生相》講述李駿碩10年約炮故事，10天拍完片中7、8段一夜情，多數演員都是李駿碩炮友本色演出，換言之，決定這部戲能否成功，關鍵在於24歲的青年演員張迪文。他流轉在不同男人的胸懷和床鋪，交換體液，也交換心事，聊孤單與自由，聊生存與毀滅，聊離開或留下，金馬獎執行長聞天祥於入圍名單記者會中說，張迪文在片中是「重要而獨特的存在」，大膽情節不僅是考驗表演尺度，「身體如何承載情感，更是讓觀眾相信他已幻化成每段關係裡的他者。」
這部片李駿碩說自己拍，自己寫，他不是沒有考慮過自己演出，最後為何是張迪文？他說：「《但願人長久》我幫祝紫嫣當聯合監製嘛。她跟攝影師拍短片的時候合作，長片也找了同一個攝影師，這層關係很美好啊，我跟迪文也是這樣，最早合作《吊吊揈》，《眾生相》再合作，像蔡明亮跟李康生。」
2018年，李駿碩憑藉《吊吊揈》入圍金馬最佳短片，片名在粵語原是形容條狀物懸吊搖擺的狀態，也有陽具擺盪的雙關，電影講香港中學生在升學高壓下的擺盪迷惘，也有性的迷惘，找當時還在念高中的張迪文演高中生，理所當然。短片拍完後，李駿碩拍《濁水漂流》，張迪文念香港中文大學，二人久沒聯絡，某日，李駿碩找人玩「狼人殺」欠咖，在IG揪人，張迪文來了，遊戲之中，李駿碩提及自己「想找個認真要當演員的演員」，問張迪文還想不想當演員？李駿碩回憶：「他那時候有點害羞，但又講得很真，那一刻，我覺得這就是一個真的想當演員的人。」
去年，張迪文看了奧斯卡典禮艾瑪史東領獎的片段，有感而發在IG發摯友限動，說有朝一日，自己也想登上頒獎舞台，李駿碩看到了，發私訊丟了《眾生相》劇本給張迪文，問他有沒有興趣試看看，要不要見面聊一聊？
李駿碩說，他那時候不只對張迪文一個人提出邀請，他的外型也不是最像的，但他是唯一一個面試時，把整個劇本背下來的。
要做最堅強的泡沫2／因為《性愛自修室》，想成為演員
要做最堅強的泡沫3／媽媽給他拍戲的空間和自由，他也要給媽媽不喜歡《眾生相》的空間和自由
