要做最堅強的泡沫2／因為《性愛自修室》，想成為演員

24歲的張迪文，談吐似42歲般沉穩老成。

李駿碩用李康生、蔡明亮譬喻二人的合作關係。而《眾生相》裡，張迪文赤身裸體，在空蕩蕩的房子裡走來走去，大段大段的裸露，確實很容易聯想到蔡明亮的電影，青春的肉體，日常的，真實的，脆弱的，它可以什麼都是，但就不是色情。但張迪文和李康生唯一的不同，在於他那張俊美的臉，精緻的五官，陰柔的氣質其實更神似提摩西夏勒梅。

異性戀演同志 跨性別領略

他在電影裡面對炮友講英語，現實中接受我們訪問講華語，都非現實生活中的母語，他講話緩緩地，慢慢地，有一種優雅的姿態，從拿到劇本至演出只有一個月的時間，沒有角色的成長弧線。李駿碩給的指令就是「只是個『無聊』的角色，在關係中徘徊只為尋歡。」24歲、異性戀的他如何駕馭這個角色？「我不是同志，但是我在讀大學的時候接觸性別理論，當演員其實更能領略何謂『Gender is a spectrum. 』（性別只是光譜），我要愛上一個男生、對他有好感，其實只要找到他身上你覺得美麗，或是吸引到你的地方，專注這一點、放大這一點，你就會愛上他。」

《眾生相》多數演員為李駿碩的炮友，王可元（左）飾演的長榮空少是少數的職業演員。（佳映娛樂提供）

《眾生相》充斥許許多多的長鏡頭，演員們就在鏡框一樣的畫面，安安靜靜的對話，自在的走動，電影有一種日常的，瑣碎的，紀錄片一樣的品質，每場戲開拍前，他和演員們多半只能透過視訊排練，「那樣的真實感來自即興吧，你得聆聽對手說什麼，當下即時回應變化，那不是靠人物小傳、靠想像角色人物有什麼成長背景，而是要相信那當下發生的東西是美麗的，回應那份美麗。」

2023年張迪文（左）因《那年盛夏我們綻放如花》，在香港大受歡迎。（翻攝電視劇照）

他每一句話斟酌再三，但字字珠璣，彷彿一顆又一顆泡沫，閃閃發亮，好似張國榮，有種慵懶的姿態，委實難以想像這個入圍金馬最佳新人的年輕人在之前，除了短片、MV，只有拍過二、三部電視劇的經驗。

想當善良專注 會發光的人

問他何以憧憬當演員？他說拍《吊吊揈》只是好玩，沒有別的雜念。考上中大，約莫大一或大二時，有一天在家看Netflix《性愛自修室》（Sex Education）的幕後花絮，見一群年輕演員和工作團隊為完成一件事群策群力，深刻覺得那樣的氛圍很美好，於是大量參與學校話劇社團，修了一些戲劇課，甚至在大四當交換學生時，在國外上了一些小丑學校的課程。但更關鍵理由是中大的某位老師，「我跟李駿碩大學都是念新聞的嘛，有一位教我們 Featuring story（特寫新聞）的老師，他以前是記者，但發現在社會的一些事讓他在做記者的路途上有很多阻礙，但他還是很善良，很盡責地去當記者、當老師，我就覺得哇，這個人好美麗，這個人在發光。」此時此刻，在香港從事新聞工作，怎麼可能沒有很多阻礙呢？他補充，與其說他想變成一個演員，不如說他想在特定一件事上專注，他想當那樣一個人，善良而專注，且會發光的人。

他的談吐詞彙是精準的，概念是完整的。這是否意味著他生活裡需要大量的獨處，活在自己的世界裡？「是吧，小時候住的地方離學校很遠，每天搭車上學要二個小時，放學又是二個小時，所以我有很多獨處的空間和時間，每天想我今天過得怎麼樣？哪一句話應該又可以怎麼說？大四在國外當交換學生，有半年一個學期的時間，都是一個人，逛美術館，當你夠無聊的時候，你就會在心裡對自己問問題，發現原來我是這樣想的。我不敢說自己看了很多書、很多電影，電影我很少看二遍，但我有喜歡的電影，Paul Thomas Anderson有新片《One Battle After Another》（一戰再戰），但他之前的《Punch-Drunk Love》（戀愛雞尾酒）和《Magnolia》（心靈角落）我都好喜歡。前一陣子楊德昌《一一》在香港重映，我也很喜歡。」

24歲的他，喜歡的幾乎是他出生前後幾年的電影，難怪講話有種老氣。內心喜歡還不夠，要能說出喜歡哪一點才算數。「有一段時間，我很在乎，我能不能把我的想法，和我看過的東西透過語言講出來，因為我覺得這樣你才算真正的明白了一些東西。我上完表演課的時候，會逼自己用文字整理我那一天學到了什麼，我覺得什麼是好看，什麼是不好看的，大概有一年的時間，我是逼我自己這樣做的。

