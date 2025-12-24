要做最堅強的泡沫3／媽媽給他拍戲的空間和自由，他也要給媽媽不喜歡《眾生相》的空間和自由
又追問他去年發限動說想像艾瑪史東那樣登上頒獎舞台，應該不是只是想穿著漂亮禮服，走紅毯那樣虛榮的理由吧？（畢竟金馬頒獎當天，電影公司幫他準備一件前衛大膽的禮服，他都拒絕了），「我想被看見，想被那些發自內心的掌聲包圍著，你可以說那很虛榮，但我好想有人跟我說『我做得很好』，這是我最渴望的東西。」
電影去年開拍，今年2月在柏林首映，2025年都靈戀人同志影展最佳劇情片、OUTshine邁阿密同志影展最佳劇情片特別提及、巴西聖保羅電影節最佳同志片。最終，他跟李駿碩抵達了金馬獎頒獎盛會，最佳新人一票之差飲恨，失落的情緒一下子就消化光了，他想的是怎樣還可以做得更好，「事後想想，我覺得我的表演還是過於保留，我說我拍這個電影想要追求真實感，但某些對白，我自己有想法，自己有情緒，但我沒有完全放進去，這可能是我沒拿獎的原因。」
他真的做得很好了，第一次拍電影當男主角，成績斐然，但那些掌聲並不包含家人。電影拍好了，邀請媽媽看電影，媽媽拒絕了，因為電影尺度太大，「我好像已經有一點點習慣不被他們喜歡，但也不會因為他們不喜歡而被影響，我覺得呢，他們給我這個自由、這個空間，去做我自己喜歡的事已經很好了，所以我想我也要給他們不喜歡的空間和自由吧。」
演員是新藍領 為生活兼職
講演戲，講閱讀，都是一顆又一顆美麗的薔薇泡沫，18歲立志當演員、拍電視劇，拍MV，拍電影，參加影展，一切按部就班，對於這條路可還有進一步規劃和遠景，想要30歲之前達成什麼目標？他回答得斬釘截鐵，自己潑了自己一盆冷水，「沒有，因為環境太現實了。」
明明是24歲，但談吐像42歲，他說他現在在研究《易經》，覺得當下沒有什麼是不會變的，故而自己在「香港一家不想說，總之是文職的兼差工作」上班。
故而他在其他的訪問說「演員是新的藍領」，站上金馬獎的舞台很光鮮亮麗，但只靠演員的收入根本無法養活自己，然而這些演戲以外的差事，都是表演的養料，演戲享受當下的隨性和即興，但又把自己逼得很緊，他說：「因為外在環境你無法決定，所以你更要把自己做好啊，把一切都準備好。」
更多鏡週刊報導
要做最堅強的泡沫1／因為艾瑪史東，因為狼人殺，所以有了《眾生相》男主角面試機會
要做最堅強的泡沫2／因為《性愛自修室》，想成為演員
其他人也在看
禾浩辰求婚影片曝光！ 吳品潔落淚談「甜蜜細節」：你是這麼好的人
禾浩辰24日宣布向女友吳品潔求婚成功，身為這場浪漫求婚中的女主角，吳品潔在傍晚左右，也曬出被求婚時的影片，幸福地說：「每個日子，我都知道你是這麼好、這麼溫柔的人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前 ・ 4
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前 ・ 131
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 58
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 140
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 4
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 2 天前 ・ 10
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 60
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
證實罹血癌半年！58歲沈玉琳今慶生露臉曬「暴瘦近照」：快要見面了
主持人沈玉琳今年7月突然感到身體不舒服，緊急送往醫院檢查，後確診罹患血癌全面停工，積極治療中。今（24日）適逢他的生日，一早他就曬出與老婆芽芽的甜蜜慶生照同時分享近況：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 22
福原愛懷孕再婚引反感！日媒曝她「身價崩跌」被取代
娛樂中心／楊佩怡報導日本前桌球女神福原愛，2016年與台灣桌球前國手江宏傑步入婚姻，兩人婚後曾在鏡頭前展現恩愛形象。然而，2021年因福原愛爆出婚內出軌已婚的「橫濱男」，導致兩人走上離婚一途。沒想到近日福原愛在專訪中，親口證實已與「橫濱男」登記結婚，並懷上第三胎，再度引起外界熱議。日媒就分析指出，福原愛在專業球評位置上，已被石川佳純取代，身價狂跌。民視 ・ 21 小時前 ・ 23
為陳偉霆懷孕停工不後悔！超模何穗產後霸氣登封 「不做超人媽媽」引共鳴
中國超模何穗產後首登時尚封面，登上中國《時尚芭莎》2026新年1月號封面人物，化身女騎士霸氣回歸！訪問中，她也提及與夯劇《許我耀眼》再翻紅的香港男神陳偉霆共組家庭，以及為人母後的心態轉變。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 4
辛龍放鳥公益演出鬧風波！吳宗憲失控暴怒：難道所有人都要求他？
辛龍近日宣布復出並計畫發片，引發外界關注。據悉，辛龍近期已簽約新經紀公司、重新投入音樂創作，他雖與前老闆吳宗憲已結束合作，但雙方關係並未生變，2人私下仍保持聯絡，也不排斥未來同台合作。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 18
林襄被爆冷凍、人氣雪崩 經紀人莉奈不忍回應了
近來隨著啦啦隊市場版圖變化，外界盛傳啦啦隊女神林襄工作量銳減、與經紀人鬧僵等傳聞。經紀人莉奈正式發聲回應，強調公司與藝人始終穩健前行，外界所謂「冷凍」、「失勢」並非事實。莉奈表示，從去年底起確實出現不少紛擾，但公司與李芷霖、林襄在每一項工作上依舊全力以赴，也持續獲得品牌主肯定。莉奈表示在韓流啦啦隊成自由時報 ・ 1 天前 ・ 31
夏宇禾緊貼富三代人夫！過往戀情「排開全是男神」遭求30萬包養
女星夏宇禾今（24日）遭週刊直擊參加酒局後，與一名富三代身分的已婚男子互動親密，不僅靠在對方懷中，還有擁抱、親吻等舉動，感情動向再度引發關注。桃花不斷的她，過去接受訪時曾透露，遇到怪粉絲求30萬包養，讓她嚇傻。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 12
林襄爆與莉奈鬧僵「收入縮水數百萬」 經紀公司回應了
本刊獨家揭露林襄與經紀人莉奈因為帳目問題鬧僵，導致她有行無市，新聞曝光後經紀公司也回應表示「本著好聚好散的前提」，公司不表態是要給藝人留下安穩的下一步，雖與林襄關係不變，但聲明文中也首次提及禾羽解約，雙方的確有些爭執。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 11
前夫爆交小10歲網紅新歡！砸5百萬創業收攤欠薪 楊千霈14字鬆口了
今年楊千霈證實已與身家上千萬的紡織小開洪家傑在去年辦妥離婚，8年婚姻告終。如今前夫被週刊爆出火速牽起年輕網紅新歡，但個人事業急轉直下。洪家傑去年初砸500萬元成立的「矽爾先進」近期悄悄收攤，甚至一度傳出積欠資遣費，差點鬧上法院。對此記者求證楊千霈，她也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 11
蕭淑慎復刻「20年前爆乳戰袍」！東西半球全放送 49歲身材震撼全網
蕭淑慎過去3度染毒淡出演藝圈，近年正式復出並與小15歲的梁軒安結婚，2020年罹患十二指腸癌，隨後更轉移至肝臟，真實人生歷程宛如戲劇般起伏。曾以「金鐘爆乳」一戰成名的她，近日復刻當年激辣紅毯戰袍，只見現年49歲的她臉蛋、身材保養得宜，大方放送東西半球，震撼大批網友。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 20
應曉薇痛哭答辯：士可殺不可辱 要求法官動用虎頭鍘開鍘檢察官
台北地院審理京華城容積率等弊案，今天上午輪到台北市議員應曉薇答辯，應曉薇激動痛陳近50分鐘，她說士可殺不可辱，京華城案她只是在做議員轉達民眾陳情的工作，沒有收賄，她誓死悍衛自己的尊嚴，她也將矛頭指向偵查檢察官林俊言，要求法官效法包青天，動用虎頭鍘斬奸鋤惡，開鍘林俊言。自由時報 ・ 17 小時前 ・ 35
半個演藝圈都來了！金宇彬、申敏兒婚禮星光爆棚 李炳憲、金泰梨、BTS的V也到場
韓流明星情侶檔金宇彬、申敏兒今（20日）晚在首爾新羅酒店大婚，正式升格夫妻。兩人的婚宴眾星雲集，除了擔綱婚禮主持人的李光洙，以及好友D.O.都敬秀，特地從2025 Melon Music Awards（MMA，甜瓜音樂獎）典禮空檔趕來，就連BTS（防彈少年團）成員V都現身祝賀，賓客陣容媲美頒獎典禮。鏡報 ・ 4 天前 ・ 9
林襄爆遭冷凍公司回應了！ 抖出禾羽解約秘辛：不澄清是留一個善良
啦啦隊女神林襄最近傳出，因為帳務問題，與經紀人鬧僵，形同冷凍。對於傳言，林襄經紀公司回應，坦言去年底確實「紛紛擾擾」的發生了一些事，但林襄在品牌代言續約的成績仍是亮眼。同時提及旗下女孩禾羽解約一事，否認外界輿論：「不澄清是留一個善良，但一而再再而三的被刺，或許這次是該好好的說明了。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 24