要做最堅強的泡沫3／媽媽給他拍戲的空間和自由，他也要給媽媽不喜歡《眾生相》的空間和自由

張迪文星途一片光明，但仍有文職的兼差工作。

又追問他去年發限動說想像艾瑪史東那樣登上頒獎舞台，應該不是只是想穿著漂亮禮服，走紅毯那樣虛榮的理由吧？（畢竟金馬頒獎當天，電影公司幫他準備一件前衛大膽的禮服，他都拒絕了），「我想被看見，想被那些發自內心的掌聲包圍著，你可以說那很虛榮，但我好想有人跟我說『我做得很好』，這是我最渴望的東西。」

電影去年開拍，今年2月在柏林首映，2025年都靈戀人同志影展最佳劇情片、OUTshine邁阿密同志影展最佳劇情片特別提及、巴西聖保羅電影節最佳同志片。最終，他跟李駿碩抵達了金馬獎頒獎盛會，最佳新人一票之差飲恨，失落的情緒一下子就消化光了，他想的是怎樣還可以做得更好，「事後想想，我覺得我的表演還是過於保留，我說我拍這個電影想要追求真實感，但某些對白，我自己有想法，自己有情緒，但我沒有完全放進去，這可能是我沒拿獎的原因。」

他真的做得很好了，第一次拍電影當男主角，成績斐然，但那些掌聲並不包含家人。電影拍好了，邀請媽媽看電影，媽媽拒絕了，因為電影尺度太大，「我好像已經有一點點習慣不被他們喜歡，但也不會因為他們不喜歡而被影響，我覺得呢，他們給我這個自由、這個空間，去做我自己喜歡的事已經很好了，所以我想我也要給他們不喜歡的空間和自由吧。」

演員是新藍領 為生活兼職

講演戲，講閱讀，都是一顆又一顆美麗的薔薇泡沫，18歲立志當演員、拍電視劇，拍MV，拍電影，參加影展，一切按部就班，對於這條路可還有進一步規劃和遠景，想要30歲之前達成什麼目標？他回答得斬釘截鐵，自己潑了自己一盆冷水，「沒有，因為環境太現實了。」

明明是24歲，但談吐像42歲，他說他現在在研究《易經》，覺得當下沒有什麼是不會變的，故而自己在「香港一家不想說，總之是文職的兼差工作」上班。

故而他在其他的訪問說「演員是新的藍領」，站上金馬獎的舞台很光鮮亮麗，但只靠演員的收入根本無法養活自己，然而這些演戲以外的差事，都是表演的養料，演戲享受當下的隨性和即興，但又把自己逼得很緊，他說：「因為外在環境你無法決定，所以你更要把自己做好啊，把一切都準備好。」

