即時中心／林耿郁報導

已經打了近四年的烏俄戰爭，終於要落幕了嗎？烏克蘭政府宣布，已與美國就「和平計畫」達成「共同理解」；該計畫源自美方上週提出的28點方案，雙方在瑞士日內瓦經過協商後，已調整部分內容；但俄羅斯是否接受新條款，仍在未定之天。

要停火了？美國總統川普稍早在社群平台表示，和平方案已「經過雙方意見微調」。目前已指派特使史蒂夫・威特科夫（Steve Witkoff）赴莫斯科會見普丁；同時，美國陸軍部長丹・德里斯科爾（Dan Driscoll）也將與烏方展開會談。

廣告 廣告

綜合外媒報導，俄羅斯對這項新的和平方案「保持警戒」。外長拉夫羅夫宣稱，莫斯科尚未收到「修改後」的和平計畫文本，警告若美方大幅更動原有方案，局勢將「出現變化」。

核心爭議難解：安全保障、領土問題「寸步不讓」

但即便美烏雙方就新方案取得共識，但烏俄間最敏感的議題仍未解決，包括戰後烏克蘭的「長期安全保障」，以及東部頓內茨克、盧甘斯克等淪陷區的主權歸屬與控制權，都是烏俄不可退讓的關鍵部分。

法國總統馬克宏直言，看不到「俄羅斯有停火意願」；英國政府也警告，和平之路仍然「漫長而艱辛」。

歐洲挺烏克蘭的「意志聯盟」（Coalition of the Willing）週二舉行線上會議，由馬克宏與英國首相施凱爾（Keir Starmer）共同主持，美國務卿盧比歐（Marco Rubio）也加入會議。各方同意與美國成立共同工作小組，加速研議烏克蘭在和平協議下的安全保障條款。

前線仍在交火 札波羅熱持續激戰

外交談判進行之際，前線戰火並未停歇。雙方均表示，週二夜間札波羅熱地區再次展開交戰。烏方指出至少7人受傷，俄方任命的地方官員巴利茨基稱，烏軍攻擊導致40,000人無電可用；雙方仍積極在戰場上交鋒，希望爭取更有利己方的籌碼與條件。

自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，兩國已有成千上萬士兵和平民死傷，數百萬烏克蘭人流離失所。





原文出處：快新聞／要停戰了？美烏達成新和平協議提案 將送交普丁審核

更多民視新聞報導

傳川普烏俄方案"28點變19點" 割讓領土提議被推翻

俄又徹夜轟基輔 出動逾460架無人機 澤倫斯基：很快將跟川普通話

川普烏俄28點和平協議草案 烏和美磋商同意協議基本架構

