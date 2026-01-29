要價2450元史上最貴！馬年套幣臨櫃開賣 台銀排人龍瘋搶

央行發售「丙午馬年生肖紀念套幣記者會」。廖瑞祥攝



馬年即將到來，中央銀行推出「丙午馬年生肖紀念套幣」今天（1/29）開放臨櫃購買，由於國際貴金屬價格持續飆漲，每套售價調漲550元，定價來到2450元，創下歷年新高，但仍吸引民眾搶購，台銀分行外出現排隊人龍。

央行發行局日前表示，將委託台灣銀行公開發售「丙午馬年生肖紀念套幣」，套幣銷售數量為11萬套，「網路預購」配售5萬套，而「臨櫃銷售」配售4萬套，每套售價新台幣2450元；網路預購者每人最多可申購5套，臨櫃購買者每人每次限購2套。

這次套幣採銀幣（面額新台幣100圓）及銅合金幣（面額新台幣10圓）各一枚組合成套，正面以局部鍍金的「馬」圖樣並佐以玉山剪影為主題，背面則印上台北101跨年煙火，還有HAPPY NEW YEAR的字樣；銅合金幣正面以幾何元素交織出馬匹起腳為主構圖，背面有部分上彩的繡球花。

台灣銀行今開放臨櫃購買，各大分行清晨就出現排隊人潮，據《知新聞》報導，甚至有民眾凌晨5點多就冒著寒風前往排隊。為公平起見，台銀禁止用椅子、紙板、箱子等物品佔位，希望大家都能順利買到。

台灣銀行出現人龍搶買馬年套幣。翻攝臉書社團「我是東湖人」

