要儲水！彰市、和美部分區域明天停水23小時 影響8.1萬戶

台灣自來水公司今日發布重要停水公告，彰化縣彰化市及和美鎮將於12月16日上午10時起，進行「鳥嘴潭人工湖下游送水管A-2-1」改接工程，停水時間預計持續至17日上午9時，總計23小時。

根據台水公司統計，本次停水將直接影響約6.1萬戶居民正常用水，另有近2萬戶將面臨水壓降低問題，影響範圍總計達8.1萬戶。停水區域涵蓋彰化市51個里，包括寶廍、富貴、西勢、茄苳、民權、中央、中正、萬壽、光華、光復、永福、西興、忠權、忠孝、長樂、五權、南瑤、東興、桃源、華北、華陽、永生、大同、光南、福安、建寶、成功、古夷、阿夷、新華、新興、萬安、文化、下廍、興北、彰安、西安、介壽、民生、信義、茄南、陽明、三村、中山、龍山、卦山、延平、延和、中庄、國聖、和調、復興里。和美鎮停水區域則包含新庄、中寮、糖友、中圍、犁盛、竹園、鐵山、柑井等8個里。

水壓降低區域方面，彰化市的莿桐、南安、南美、平和、崙平、東芳、南興、磚磘、向陽等9個里，以及和美鎮的詔安、嘉犁、源埤、南佃、鎮平等5個里，將面臨供水不穩定情況，高樓層及管線末端可能出現無水情形。

為降低民眾不便，台水公司已在停水區域設立39至40處臨時加水站，並規劃85處消防栓供消防單位緊急取水使用。詳細地點可至台水公司官網或第四區管理處網站查詢。

台水公司特別提醒，民眾應於停水前6小時完成儲水準備，避免集中於停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間務必關閉抽水馬達電源，以免馬達空轉損壞或引發火災。恢復供水後，請將抽水機排氣閥打開，讓管線內空氣順利排出，確保正常進水。管線末端、高樓層及地勢較高區域，水壓恢復時間可能較長。

