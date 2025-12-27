要兇手孝順楊生父母？高院罕見澄清「提案例未要求接受」

新北國三楊姓學生遭割頸死亡，父母爆料法官曾提及「要兇手孝順被害人父母」而表示委曲。

新北市前年發生的國中校園割頸命案持續引發社會關注。一、二審歷經審理後，高等法院日前加重改判，郭生判處12年徒刑、林女11年徒刑。判決結果出爐後，楊生父母痛批刑度過輕，更透露法官曾提及「要兇手孝順被害人父母」讓他們相當氣憤又委屈。對此高等法院昨天（26日）深夜罕見發布聲明稿，強調因被告辯護人聲請「修復式司法」，因此是向家屬說明制度內容時所舉的例子。

據了解庭後家屬受訪時提及，曾在審理過程中聽聞法官詢問「是否有機會讓加害者孝順被害者父母」讓家屬情緒潰堤，更質疑司法制度對少年加害者過度保護。對此，台灣高等法院澄清，強調相關發言並非出自本案現任合議庭法官，而是前手法官於準備程序中，因被告辯護人聲請「修復式司法」，依法向家屬說明制度內容時所舉的例子。

高院進一步說明，當時法官只詢問被害者家屬是否有接受各種形式補償的可能性，並以「孝順」作為假設說明之一，不過在家屬當場明確拒絕後，法官就裁示本案不再進行修復式司法程序，並沒有要求或強迫家屬接受任何方案。高院也重申，修復式司法須以雙方自願與理解為前提，目的是修補傷害而非增加被害者負擔，未來仍將依法審慎適用，以避免造成誤解與二度傷害。