「要出人命了！」胸腔醫指氣喘急救藥退出台灣 原廠澄清：全球停產

胸腔科醫師蘇一峰在臉書貼文指，2種德國原廠氣喘隨身攜帶急救藥物，一瓶健保僅支付130元，藥廠決定退出台灣，「這次要出人命了。」衛福部食藥署回應，共2項藥品因業者商業決策及配合環境永續發展相關法規而停止生產，其適應症包括支氣管氣喘、阻塞性支氣管炎、慢性支氣管炎、氣腫和伴支氣管痙攣肺支氣管障害，現行相同機轉藥物至少另有3張許可證，無臨床缺藥疑慮。

這兩項藥品原廠，台灣百靈佳殷格翰股份有限公司指出，本次停產為全球性，而非基於我國情況，身為研發導向的國際藥廠，該公司將病患需求與環境永續視為核心使命，為符合美國、加拿大、歐盟等法規指引、及符合台灣永續發展目標，為避免推進劑氣體排放導致碳足跡增加，決議全球逐步停止生產傳統加壓定量吸入器類產品。

台灣百靈佳殷格翰股份有限公司指出，為確保醫療團隊與患者有充足時間討論治療方案，並平穩轉換至相關替代藥品，已於112年1月31日發文通知食藥署，提前於法規規定公告時程通報，產品預計最後一批輸台到貨日為2026年9月，「我們會按照台灣法規規定時程通報進度，將持續深耕台灣市場，履行守護大眾健康的長期承諾。」

食藥署指出，這2項急救用氣喘藥品為「備勞喘100微公克定量噴霧液（衛署藥輸字第023074號）」、「備喘全定量噴霧液”德國廠"（衛署藥輸字第023473號）」，成分為Fenoterol及Fenoterol+Ipratropium，適應症皆為下列支氣管痙攣疾患之預防和治療：支氣管氣喘、阻塞性支氣管炎、慢性支氣管炎、氣腫和伴支氣管痙攣之肺支氣管障害，皆非屬藥事法公告的「必要藥品」。

食藥署指，前述藥品許可證持有者台灣百靈佳殷格翰股份有限公司曾於112年7月31日函文食藥署，表示因總公司商業決策及配合環境永續發展法規等策略考量，將全面停止生產該等藥品，預計於115年7月完成最後輸入規劃後停止供應，國內尚有其他成分同藥理機轉口腔吸入劑藥品許可證至少3張，目前皆正常供應，且食藥署已協調相關藥商協助增加供應量能，滿足臨床需求。

