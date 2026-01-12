要出兵伊朗了？ 白宮PO「川普硬派照」：天佑美軍、我們正要開始
[Newtalk新聞] 伊朗近日爆發全國示威潮，德黑蘭當局展開血腥鎮壓。人權團體表示，至少已造成538人死亡，實際死亡人數恐怕更高。美國總統川普（Donald Trump）先前已宣稱，伊朗當局如果伊朗對平民動用武力，美國將予以打擊；在伊朗局勢益加動亂之際，美國白宮在社群平台官網宣布：「天佑美軍、天佑美國，我們正要開始」，引起全球關注，川普是否要出兵伊朗了？
根據美國福斯新聞報導，美國白宮11日晚間在社群平台X（前推特）發文寫道，有3件事要說，並且簡單直白地說出這3件事就是：「天佑美軍、天佑美國，我們正要開始」。川普先前已警告伊朗當局：「我已經非常堅定表態，如果他們開始像過去一樣地屠殺人民，我們會介入。這不代表派地面部隊進入，但意味著會非常、非常嚴厲地打擊對方要害。」
外界預期，川普可能以空軍精準轟炸的方式「嚴厲打擊伊朗要害」。此外，根據美國公開來源情報（OSINT）指出，美國戰爭部已經在連夜加班了。上次美國戰爭部類似連夜加班的情境，就是川普下令逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦的同日。
福斯新聞分析，雖然伊朗先前也發生過大規模抗議，但證據顯示此次抗議不同以往，伊朗經濟狀況遠比想像中糟糕，面臨持續的貨幣貶值、失業和通貨膨脹。經濟困境不再是邊緣問題，而是問題核心。由經濟崩潰和腐敗引發的示威活動已演變為對神權統治的直接挑戰，即使是依賴宗教信仰而建立的政權也會因權力結構而瓦解。
伊朗國內動亂持續擴大，針對當局暴力鎮壓示威者的行為，美國總統川普於當地時間11日在空軍一號上向隨行媒體談到伊朗時發出嚴厲的警告。川普直言，伊朗政府正在跨越美國容忍的「紅線」。他向記者表示：「似乎有一些不該死的人被殺害了……他們（伊朗政權）完全是透過暴力來維持統治。」
