要出手干預匯價？日財務大臣釋出最嚴厲警告：日圓已偏離基本面

日本財務大臣片山皋月今（23）日表示，對於日圓過度波動，日本政府是擁有自主權。「政府將依日本與美國九月達成的匯率政策協議，對過度舉動採取適當措施。」 圖：Shutterstock

[Newtalk新聞] 日本財務大臣片山皋月今（23）日表示，在應對日圓的過度波動上，政府擁有採取大膽行動的「自主決定權」。她表示，「我認為，除非匯市存在投機行為，否則不會走到那一步（過度貶值）。政府將依日本與美國九月達成的匯率政策協議，對過度舉動採取適當措施。」

這是她迄今東京方面對於隨時準備介入匯市、遏止日圓急貶，所發出的最強烈警告。此帶動日圓兌美元今日盤中匯價勁升 0.69%，來到 155.96 日圓兌一美元，距上週五觸及的 11 個月低點 157.78 並不遠。目前，至下午 4:30 分，暫報 156.03 日圓。

「這些絕對沒有反映基本面」，片山這句話是針對日本央行（BOJ）上周五將利率升至 0.75%，在日銀總裁植田和男說明決策後，日圓卻不升反而大貶 1.41% 的狀況來表態。

雖日本升息有助於縮小與美國的利差，但對於植田在會後記者會的談話，市場解讀為日本央行接下來可能不急於進一步升息，導致日圓應聲下跌。疲軟的日圓已成了日本政府的一大難題，此推升了日本進口價格和整體通膨，進而增加家庭的生活成本。

片山強調，「日本政府基於與美國九月時達成的匯率協議，將採取適當行動，來應付日圓劇烈的波動」。日本前任財相加藤勝信與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）簽署了這份貨幣協議，而依據聯合聲明指出，兩國致力於由市場來決定匯率，但同時確認在特定情況下，像是匯率過度波動，仍存在干預空間。

這給予日本政府在日圓走勢偏離經濟基本面、出現過大波動時，擁有進一步干預的權利。

上一次干預外匯市場是在 2024 年七月，當時是在日圓兌美元匯率跌至 38 年來最低點 161.96 時，趁機買進日圓。

