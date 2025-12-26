要割讓土地了？澤連斯基提出新「20 點和平協議」 首度表態願意讓步

烏克蘭總統澤連斯基日前召開記者會，公布新版「 20 點和平協議」，宣稱基輔當局願意在部分關鍵談判要點做出讓步，其中就包含俄羅斯最重視的領土問題。 圖：翻攝自澤連斯基的X

[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已將滿四年，雖美國川普政府試圖推動烏克蘭和平協議，但俄烏雙方目前仍無法就停火條件取得共識，談判進度也停滯不前。烏克蘭總統澤連斯基近期公開表態，稱烏克蘭願意做出部分讓步，並提出新的 20 點和平協議，希望推動與俄羅斯間的和平談判。然而，至目前為止，俄方仍尚未針對相關提議做出任何具體的回應。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，澤連斯基當地時間周二（23 日）召開記者會，並提出新版「20 點和平協議」，希望透過該計畫實現烏克蘭地區的全面停火並推動和平。澤連斯基表示，該和平協議綜合了美國先前提出的「28 點和平協議」以及歐洲、烏克蘭方面提出的和平條約，希望美方的談判代表能就該份提議與克里姆林宮討論，並盡早做出回覆。

澤連斯基稱，在最新的「20 點和平協議」中，烏克蘭願意針對部分關鍵談判要點做出一定程度的讓步，其中包含俄羅斯最關注的領土問題。澤連斯基指出，烏克蘭方面希望，將頓涅茨克州的克拉馬托爾斯克與斯拉維揚斯克等兩座城市作為界線，割讓界線東部的土地以換取俄軍「對等撤出相同面積的土地」，再將目前的前線設立為俄烏的非軍事區。

澤連斯基也透過「20 點和平協議」，要求俄國認同烏克蘭的主權，並與基輔當局簽署「互不侵犯協議」，同時請求美國、北約及歐洲國家提供類似「北約第五條」的安全保障，預防俄軍未來可能發起的新入侵行動。另外，澤連斯基也希望歐美國家在結束戰爭後，共同推動烏克蘭的戰後經濟復甦。

針對已遭俄軍佔領的扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，澤連斯基也提出妥協方案，建議由美國與烏克蘭共同成立的合資企業負責營運，將其中 50% 的電力供應烏克蘭使用，另 50% 由美國進行分配。

澤連斯基強調，若該項和平協議得到克里姆林宮同意並順利實施，莫斯科將撤出被部署至第聶伯羅彼得羅夫斯克州、尼古拉耶夫州、蘇梅州與哈爾科夫州的俄軍部隊，並與烏克蘭簽署由美國總統川普主持、具有法律約束力的協議，正式實施烏克蘭戰場全面停火。

澤連斯基指出，雖領土歸屬的問題是俄烏談判中最為複雜的議題之一，但烏克蘭願意舉辦公投，讓民眾選擇是否犧牲土地換取和平。「我們需要完全停火約 60 天，才能完成對烏克蘭控制地區的公投。若俄羅斯不願意停火，烏克蘭就無法舉辦具有合法性的公投」。

雖然美國方面的談判代表已將烏克蘭提出的最新「20 點和平協議」告知莫斯科，但克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周四（25 日）接受記者訪問時，並未公開表態是否支持協議內容，僅強調俄羅斯當局「仍在針對條約內容進行分析」。

