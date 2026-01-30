要加拿大快認證美國飛機 川普威脅：課徵50%關稅

川普要求加拿大政府盡速認證美國飛機，否則就要課徵50%關稅。（翻攝自flickr@The White House）

美國總統川普指控，加拿大政府拒絕認證美國航太龍頭「灣流」的飛機；為了反擊，川普強硬宣布將撤銷加拿大龐巴迪飛機，更威脅要課徵50%關稅。

川普（Donald Trump）29日於自家社群媒體Truth Social發文，指控加拿大政府以「錯誤、非法且頑固」的態度，拒絕認證美國航太龍頭「灣流」（Gulfstream）500、600、700及800系列噴射機。

川普表示，這些飛機是全球最偉大、技術最先進的機種之一，但加拿大卻透過行政程序限制其銷售，這對這家「偉大的美國公司」極度不公平。這種作法相當於加拿大境內實質禁止灣流產品，「這項認證早在多年前就該完成了！」

廣告 廣告

最後，川普放話，若相關問題未能及時糾正，將對所有銷往美國的加拿大飛機徵收50%關稅，首當其衝的就是灣流的死對頭、加拿大航太巨頭「龐巴迪」（Bombardier）旗下的全球快車（Global Express）系列及所有加國產製飛機。

更多鏡週刊報導

川普才喊漲關稅 美財長：南韓國會批准前「貿易協議不存在」

美在中東軍艦增至10艘！示警伊朗快達成協議 川普：時間不多了

川普調高關稅！上任8個月僅立法20% 李在明轟國會效率低