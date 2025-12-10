要助理工會來討論 陳玉珍：不必用媒體放話

▲國民黨立委陳玉珍強推「助理費除罪化」爭議繼續燒。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍強推「助理費除罪化」爭議繼續燒，一名國會辦公室主任昨號召助理連署籲撤回提案，累計破200名跨黨派助理參與連署。對此，陳玉珍今（10）日回應，歡迎助理工會來跟我討論，一定可以擬出相當好的法制規範，讓助理費法制化，同時可以保障到他們權益，加碼狠酸「不必透過媒體放話」。

陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，新增「補助費用」由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷；且立委統籌運用項目不限於助理費、助理實施健康檢查費用、助理文康活動費用等。立法說明並指出，立委就所有權歸屬於其之補助費，如何運用及運用妥當與否，僅對選民負政治責任，「非屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍」，草案日前已順利交付一讀付委，挨酸「自肥條款」。



據了解，國會助理工會將在本週五發起抗議行動，並將發出拜會函文予韓國瑜與朝野黨團。此外，一名國會助理職業工會幹部昨天也發起「國會助理連署」，以「捍衛助理勞權、立即撤回提案」為訴求，已有超過200位國會助理簽署。



對此，陳玉珍今天受訪時表示，他們的訴求是權益要獲得保障，但助理費法制化的確有必要，「歡迎助理工會來跟我討論」，助理工會人才濟濟，一定可以擬出相當好的法制規範，讓助理費法制化，同時可以保障到他們權益，請工會來討論，不必透過媒體放話、政治抗爭。



陳玉珍認為，自己一直說立委跟助理是夥伴關係，自己助理也是跟她日夜陪伴，比家人還親，所以助理工會如果真的有心幫助理同仁爭取權利，那就坐下來討論，自己是開大門走大路，覺得權益怎麼獲得保障、在立法院怎麼樣法制化，就來討論。



陳玉珍說，他們擬出法案給立委去提案，如果立委不願意提，拿來給她，大家坐下來討論，自己也可以幫忙提，立委跟助理並不是一個好像對沖的角色，而是夥伴，對於中華民國各項制度法制化，大家都要一起努力。呼籲助理工會過來討論，請拿出辦法、提案，自己昨天一直講，自己有提案，但不是一錘定音，助理也可以拿出提案討論，大家都很專業，這個東西是可以公開討論的。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「助理費除罪化」陳玉珍不撤案！工會擬「這天」赴議場抗議

藍強推助理費除罪化 韓國瑜：任何修法都不該侵害國會助理權益

陳玉珍強推助理費除罪化 綠揭背後陰謀：立委1年可多領約780萬