要動手了？川普警告各方「視委內瑞拉空域為完全關閉狀態」
美國政府即將對委內瑞拉採取軍事行動？美國總統川普美東時間29日上午喊話，要各方「視委內瑞拉空域為完全關閉狀態」。
川普在自家社群Truth Social發文說：「致所有航空公司、飛行員、毒販和人口販子：請視委內瑞拉上空及週邊空域為完全關閉狀態。感謝各位對此事的關注！唐納川普總統。」
此前川普27日即表示，很快就會發動地面打擊委內瑞拉毒梟任務，還說比海上攻擊「更簡單」。
川普政府指控來自委內瑞拉等拉丁美洲國家的運毒船嚴重危害美國，自今年9月起已在加勒比海海域執行至少21起擊沉毒船任務，至少83人死亡。
美國《紐約時報》28日引述多名知情人士消息報導，川普上週曾和委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）通電話，雙方交談內容包括2人在美國會面的可能性，但尚無具體安排。
