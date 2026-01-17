要北檢查賴清德財產申報 陳佩琪稱名嘴講一講就能押柯喊話別雙標

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨前主席柯文哲夫人陳佩琪日前在臉書貼文，稱要北檢去查總統賴清德的財產申報。陳佩琪今（17）日被問到為何會有這樣的想法時說，當初檢認為他們財產來源有問題，也沒來問他們，就在政論節目聽名嘴講，就來搜索羈押了，所以我們如果對政治人物有財產來源不明的疑慮，名嘴講一講北檢就去搜索羈押，那她今天也可以，就是賴清德那個事實，捐贈超過他們夫妻的薪水，這也是一個事實，她覺得北檢也應該傳去問，王子犯法與庶民同罪，不能綠能你不能。

柯文哲夫人陳佩琪。（圖／方炳超攝）

陳佩琪今天陪同台北市議員擬參選人許甫進行掃市場拜票，會前受訪時，媒體問，因為陳之前有在臉書寫到說，要北檢去查賴清德的財產申報，疑似捐款的金額比較龐大一點，可以想問說為什麼會有這樣的想法？

陳佩琪說，北檢那時候認為他們財產來源有問題，也沒有問他們，也沒有傳他們去問，就在政論節目天天聽柯黑名嘴講一講，然後就來搜索羈押了，所以如果對政治人物有財產來源不明的疑慮、名嘴講一講北檢就去搜索羈押，「那我今天也可以，就是賴清德那個事實，捐贈超過他們夫妻的薪水，這也是一個事實，我覺得北檢也應該，要嘛對總統比較禮遇，那你就要傳他去問，不然也是要去搜索去羈押，跟我們一樣的待遇。」

陳佩琪說，自己的疑問是，王子犯法與庶民同罪，不能綠能你不能，司法雙標是最大的一個傷害，她覺得她質疑的是沒有錯，北檢都不回應，她當然期待他們有動作，大家也呼籲一下北檢不要雙標。



