要去京都趁現在！飯店房價下殺1折 春節前幾乎崩盤

少了陸客撐盤，京都住宿價格自去年12月中旬以來持續低檔，今年首周報價甚至看到1折，史上最低水位。

這波房價大跳水，從高檔飯店到平價旅館，無一倖免。訂房網站顯示，連鎖品牌三井花園、Richmond每晚約2000多台幣；APA、Ibis等落在1000台幣出頭；距離京都車站不遠的飯店，有的甚至只要3位數台幣。

日本首相高市早苗一席「台灣有事」發言，掀起中、日對抗，政壇蝴蝶效應意外讓觀光客撿到便宜，「住一晚比吃一餐還划算」。

不過這樣的跌勢可能在2月迎來修正，國內旅行業認為，大陸雖取消航班、緊縮出團，但即將放寒假的年輕人，以及春節期間安排出國的家族團，這類直客受政策影響度低，多走自由行，或透過平台包車，「且假期固定，你不可能提前1月過年吧」，待住宿需求回穩，房價自然會漲回來。

