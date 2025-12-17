要去哪一隊？李多慧味全龍合約即將到期 未來動向已經決定了

【緯來新聞網】李多慧來台發展兩年多，從樂天跳槽至味全龍之後，人氣始終居高不下，今（17日）出席Uber Eats活動，提及「小龍女」身分即將約滿，未來動向依舊守口如瓶，「我已經想好了，應該明年2月，粉絲就可以知道了，我一定會留在台灣，10、20年，我一直都在台灣。」

李多慧賣關子未來啦啦隊要選哪。（圖／記者陳明中攝）

南韓啦啦隊女神李多慧相當喜歡台灣，今年更跨界挑戰第一次電影演出，先前不忘告白，「謝謝台灣，讓我真實地感受到活著的意義，我會永遠愛你，台灣」。回顧今年歷程，她感性說：「我今年真的很多挑戰，演戲、活動很多，希望未來有成長的李多慧，大家可以期待一下，我會一直住在台灣，台灣是我的故鄉，謝謝大家。」

李多慧換一家外送平台代言。（圖／記者陳明中攝）

來台後，除了啦啦隊本職，也開始跨界主持，她首場大型主持，將與籃籃一起在本周六台南市舉辦「搖滾耶誕演唱會」。活動到數，她期待表示：「我以前到現在都很喜歡APINK（韓女團），我高中就跳過她們的舞蹈。」私下想要用韓文告白，她羞說：「我會韓文，我想要。」



認為最困難的部分還是在講話，她說：「因為我跟籃藍是好朋友，所以講話比較開玩笑，但是聖誕節活動需要正經的感覺，所以我正在練習中。」至於聖誕節當天，她不會在台灣，會回韓國陪伴家人，跨年則還不確定，「我想在台灣，目前沒工作，我跨年一定要帶爸爸媽媽一起」。

李多慧很會擺可愛pose。（圖／記者陳明中攝）

