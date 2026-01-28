要叫台灣101還是台北101？ 催生者陳水扁：卓榮泰、蔣萬安都沒說錯

霍諾德成功徒手攀登台北101，引發熱烈討論，也有許多政治口水。資料照，李政龍攝



美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手攀登台北101大樓，行政院長卓榮泰在臉書恭賀時稱「台灣101」引發爭議，台北市長蔣萬安反酸「我是台灣市的市長嗎？」對此，任內催生台北101的前台北市長陳水扁今（1/28）表示，卓榮泰、蔣萬安都沒說錯，這棟大樓的誕生不分中央地方、沒有藍綠黨派，「台灣的台北101」簡稱「台灣101」，又哪裡錯了？

陳水扁在臉書提到，其實「台北101」也好，「台灣101」也罷，說的都是他市長任內，台北市政府與中央政府、台北市議會，不分中央地方，沒有藍綠黨派，共同催生的同一棟大樓。「台灣的台北101」簡稱「台灣101」，又哪裡錯了？卓榮泰也沒有說要改名。

陳水扁指出，台灣駐美代表處叫「台北經濟文化代表處」（TECRO ），蔣萬安也不會戲稱自己是「台北國的總統」吧？台北市長再有三頭六臂，沒有中央政府的大力支持，沒有前交通部長蔡兆陽「跑道不改，航道改」的政策配合，哪來超高建築「台北101」？

陳水扁也說，自己曾在《台北101的前世今生》一文提到，最懂行銷也最具危機處理能力的賈永婕董事長，2024年12月23日在立法院答覆立委郭國文建議改名的質詢，事後於臉書表示，她認同101是台灣國家的重要資產，不只是台北市的101，是Taiwan全民的101。

陳水扁表示，當時賈永婕在質詢台上針對這樣突襲的政治議題很錯愕，因此脫口而出，辭不達意表示認同名稱Taiwan 101。台北101、Taipei 101這個名稱是台北人、台灣所有人的共同記憶，世界知名的IP，相信沒有更名的必要，請原諒賈董上質詢台時，也會腦袋打結，陪講幹話的，堅定支持台北101、榮耀台灣。「看來我們都要跟台北101賈董事長學習不是嗎？」

