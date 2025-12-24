要吃嗎？貨車上烤肉好香 廟會完後車斗「續攤」挨罰

行動烤肉車趴趴走台東一群年輕人。（圖／東森新聞）





行動烤肉車趴趴走，台東一群年輕人參加廟會活動時，烤肉烤到一半突然要轉移陣地，不想浪費生好的火，於是開著貨車在回程途中，直接在貨車「後車斗」續攤，還熱情分享給附近的騎士跟駕駛，但貨車上不能載人，最高可罰1萬8千元。

烤肉民眾：「來大哥，吃一塊啦，來啦，給我們請一下啦。」

阿北邊騎車，邊舉手示意先等等，但好客的年輕人坐在貨車上等紅燈，再發出邀請。

烤肉民眾vs.騎車阿伯：「遇到了，來啦，吃一塊啦。」

貨車化身行動烤肉攤，配備還很齊全，烤肉架滿滿木炭，邊烤還邊招攬客人，等車停下來，還真的有人下車，拿了一塊吃下肚。

烤肉民眾：「人生的第一次耶，耶~~~。」

烤肉年輕人：「我們本來是在一個定點要烤肉，要移動去其他位置，結果火都升好了，也沒辦法熄滅。」

原來是烤到一半，卻突然要轉移陣地，火燒得正旺就浪費，乾脆沿途烤別浪費。

烤肉年輕人：「我覺得歡喜就好開心就好，你看（經過的）阿伯，也都不好意思吃，後面也有一個妹妹來吃。」

台東這群年輕人參加完廟會活動，發現還有一些肉沒烤完，一時興起把剩餘的肉片，跟烤肉架等等工具，搬上貨車後車斗續攤，經過中興路時，還熱情地分享給路過的騎士跟駕駛，也真的有人上前試吃。



不過貨車後車斗，可是規定連人都不能載，少年人這樣可以嗎？台東交通隊分隊長黃丞維：「汽車載客時，乘客應坐於車廂內，不得坐於車斗，並框式後車的後車廂也不能載人。」

像這樣後方沒有車頂的，最初是希望在載運大型家具時，比較不會受限於高度，但貨車後車斗，本來就不是為了載運乘客而設計。

道交條例也特別列出，框式貨車後車廂不得載人，違者恐怕得挨罰新台幣18000元，即使本意是分享歡樂分享美食，但警察大人也只能跟你說聲收下罰單賣烤賣烤。

