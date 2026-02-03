要吵架麻煩搞清楚對象！ 卓冠廷嗆李貞秀：不讓放國籍棄去找貴國理論「干台灣屁事」

李貞秀今天宣誓就職。（鏡報李智為）

民眾黨6名新立委於今（3）日就職，其中也包含中配出身的李貞秀，關於備受熱議的國籍問題，她今天拿出相關文件表示，想放棄中國國籍但不被中國公安局受理。民進黨新北市議員卓冠廷怒轟，要吵架麻煩搞清楚對象，一直秀放棄國籍不被受理的證明，「我真覺得干我們台灣屁事」？

民眾黨新科立委今天宣誓就職，包括新任總召陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳、李貞秀、洪毓祥及蔡春綢，其中李貞秀因為中配、國籍問題而備受熱議。對此，她今天受訪時拿出機票、高鐵等照片，並說她到衡南縣公安局出入境管理局，想要申請放棄國籍，但縣公安局不受理，自己不放棄又跑市公安局出入境管理局，同樣不被受理。

對此，卓冠廷則嗆，一直秀放棄國籍不被受理的證明，「我真覺得干我們台灣屁事」，貴國不讓放棄國籍，請去找貴國理論，來找台灣政府吵架幹嘛？，「你去便利商店買午餐，你自己沒帶錢，還跟店員哭你們為什麼不賣我，是有人會理你是不是」？

卓冠廷還說，李貞秀一再強調「出生至今沒拿過中國護照」，試圖證明自己與中國無關，但根據中國統計，2018年，中國持有護照的人僅佔全國人口13%，中國8成以上的人都沒有護照，李貞秀你是在證明給鬼看喔，「要吵架麻煩搞清楚對象」。

