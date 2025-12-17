要命！凌晨沒開大燈逆向1公里 民眾嚇壞報警搜出多樣毒品

〔記者陸運鋒／新北報導〕劉姓男子今天(17日)凌晨駕駛自小客車，未開大燈從新北市永和區逆向行駛1公里至中和區，路過民眾見狀嚇得連忙報案，警方到場將其攔停後，車內散發出陣陣毒品味，隨即實施唾液快篩呈現陽性反應，隨後搜出大麻、愷他命等多樣毒品，詢後移送偵辦。

中和警分局調查，58歲劉嫌今晨1時許駕駛轎車且沒開大燈，當時從永和區環河西路二段、保生路口逆向行駛，一路開往中和區環河西路三段、立業路口，其他用路人見該輛車誇張行徑，紛紛打電話報案。

據知，警方在中和區環河西路三段、光環路口將轎車攔停後，發現劉姓駕駛講話語無倫次、意識模糊，且車內飄出毒品異味，隨即實施唾液快篩且呈現陽性反應，同時在車內搜出大麻1包、愷他命1包、毒咖啡包8包、哈密瓜錠1包、梅錠1包等多樣毒品。

警詢時，劉嫌稱當時準備返回台北市士林區住處，對於整個過程全忘記了，也否認毒品是自己所有，詢後依公共危險、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方說，駕駛人如毒品唾液快篩陽性，將依道路交通管理處罰條例第35條處3萬元至12萬元罰鍰，並當場移置保管車輛、吊扣駕照1至2年，另採集尿液送驗。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

