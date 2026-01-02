要和平要民生不要戰爭！賴清德元旦談話「韌性之島 希望之光」 國台辦也回應了

【 記者 丁倩／台北 報導】總統賴清德周四（1日）發表2026年新年談話，針對中國持續升高的擴張野心表態，賴清德談話仍持鷹態之姿，強調台灣必須具備國防自我防衛的決心。

賴清德指出，國際社會都在關注台灣人是否有能力與意志保護自己，他作為總統，態度始終明確：堅定捍衛國家主權，強化國防與全社會防衛韌性，建構有效嚇阻力量及民主防衛機制。

賴清德回顧，去年已公布反滲透17項國安策略，加速推動國安十法修法，並透過8年1.25兆元國防特別預算投資，全面提升戰力、壯大國防產業，今年將逐步落實相關計畫。他呼籲國人面對中國的軍事壓力，台灣「沒有時間等待，也沒有時間耗」，並強調強韌國防是全民共識，不分黨派，期盼朝野攜手，讓國防預算順利通過。

對此，中國國台辦發言人陳斌華回應表示，賴清德的講話充斥謊言與敵意，再度兜售「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立，重彈「民主對抗威權」老調，試圖蠱惑台灣民眾、誤導國際輿論。陳斌華指責賴清德「立場冥頑不化、對抗思維執迷不悟」，稱其是「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」，並指出賴清德為謀取政治私利，揮霍民脂民膏，大搞「備戰謀獨」、「全民皆兵」，將台灣推向險境。陳斌華強調，無論賴清德及民進黨如何行動，都改變不了台灣是中國一部分的事實，「台獨」必將失敗，祖國統一終將實現。

面對總統談話與大陸強烈反應，民眾意見不一。多數民眾表示，他們最關心的仍是生活安定與經濟發展，而非兩岸軍事對抗。有民眾指出，台灣經濟仍面臨困境，許多地方基礎建設與民生支出亟待投入，認為總統應把資源與預算用在改善人民生活，而非大幅擴張國防。也有人批評，總統元旦第一天的談話雖具象徵意義，但與普通民眾的生活關切幾乎毫無關聯，「我們需要和平，而不是戰爭」。

整體而言，元旦談話引發社會對國防政策與兩岸關係的討論，也凸顯民眾對經濟民生與安全防衛之間平衡的期待！（照片翻攝畫面）