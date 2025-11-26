要員工大膽用AI！黃仁勳掛保證：不需要擔心沒有工作

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在一場內部會議中，鼓勵員工使用AI工具。他強調所有能被AI自動化的任務，都應盡量交給AI，鼓勵員工「用到它能正常運作為止」，並表示AI是讓大家保持競爭力的核心技能。

「我希望所有可能用人工智慧實現自動化的任務都能用人工智慧實現自動化。」報導指出，目前輝達部分部門已開始增加人工智慧的應用，工程師正使用AI智慧程式助理Cursor，黃仁勳強調，人工智慧一旦獲得正確的應用，就能以驚人的速度改變日常工作。

黃仁勳也向員工保證，他們一定會有工作做，並指出公司一直在進行招募。輝達的員工從2024財年的2萬9600人到2025財年的3萬6000人，增加約21%的員工，但距離公司所需人力仍短缺約1萬人。黃仁勳還曾開玩笑說公司停車位不夠用。

輝達也積極擴展辦公室，除了在台北設立台灣總部，先前也傳出計畫在上海設立研發中心，目前也正在興建美國2個新地點。強勁的AI需求也反映在營收表現，根據上週三公布的數據，上季營收達570.1億美元（約合台幣1.8兆），較去年同期成長62%，穩居全球最具價值企業之列。

無獨有偶，許多科技巨頭也鼓勵員工在日常工作中使用AI，微軟和Meta正在計畫將員工的AI使用情況視為評估績效的方式之一，Google則要求工程師使用AI寫程式，亞馬遜（Amazon）正在洽談Cursor以回應員工要求。

