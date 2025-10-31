要喝什麼自己裝！ 自助式飲料 佛心價20元

屏東萬巒有一間自助式飲料店，想喝什麼飲料自己裝，還有珍珠、椰果等配料，也通通自己加。（圖／東森新聞）





屏東萬巒有一間自助式飲料店，想喝什麼飲料自己裝，還有珍珠、椰果等配料，也通通自己加，一杯700C.C.，不管什麼飲料一律20元，吸引不少民眾好奇嘗鮮，76歲的老闆年輕時開手搖飲料店，三年前中風後，他改變策略，讓顧客自己DIY調飲料，也是最省人力成本的方式。

自助飲料攤老闆：「冬瓜茶跟紫蘇梅本身有糖，其他的都無糖，所以你們第一步就是先拿杯子加糖。」

顧客上門，飲料要不要加糖自己決定，要喝什麼自己來。自助飲料攤老闆李先生：「這是仙草凍，這是話梅，這個是椰果，這個料加多的話，你飲料就是會比較少。」

顧客：「冬瓜茶是有甜的嗎。」

這位先生先用冬瓜茶，再加檸檬，太太也調一杯一樣的，要奶茶的話，有全脂牛奶加紅茶就是，不懂的牆上有貼配方，告訴你怎麼調梅子冰茶，屏東這家飲料店採自助式，椰果、話梅、糖漿，飲料有阿華田、紅茶、綠茶、冬瓜，要喝什麼自己調，老闆就是1杯算20元。顧客vs.記者：「（划算嗎），划算啊，物超所值啊，看到這店面讓我有點好奇，先試看看。」

顧客vs.記者：「（老闆這樣賣20塊這樣子你覺得呢），自助式很便宜，（很便宜齁，你有看過這樣子的店嗎），沒有耶，（好像沒有喔），隨便一杯在外面就已經50塊。」

自助飲料攤老闆李先生：「有些客人來，他10個飲料通通都加啊，（10個都加隨便他加就對了），隨便他加啊，反正杯子就容量就是這麼大。」

位在屏東萬巒的飲料店採自助式，不管你喝什麼加多少料，1杯就是20塊錢，76歲的李老闆以前做過手搖飲生意，三年前中風，半退休後，改變經營方式，讓客人DIY也省人力成本。自助飲料攤老闆李先生：「就想用最便宜的方式，設備最省錢的方式來做這個。」

讓客人享受自己動手泡飲料的樂趣，飲料又只賣20元超佛心價，在手搖飲料競爭激烈的市場，自助飲料店走出自己的風格。