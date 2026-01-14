「要嘛無能、要嘛貪污」! 川普批鮑爾再爆粗口 : 那個渾蛋很快走人了

美國總統川普（Donald Trump）。 圖 : 翻攝自央視新聞

[Newtalk新聞] 據報導，美國總統川普週二再度猛烈抨擊美聯儲 ( FED ) 主席鮑爾，稱其「要麼無能，要麼貪污」，並且放話 : 「那個混蛋很快就要走人了」。此舉發生之際，美國司法部針對這位央行掌門人的刑事調查正面臨越來越多的反對聲音，引發外界對美聯儲獨立性受損的擔憂。

在被問及這一前所未有的調查是否會削弱外界對長期獨立於行政部門之外的美聯儲的信心時，川普作出了上述攻擊性表態。

川普回答稱：「他讓專案預算（美聯儲總部翻修工程）超支了數十億美元，所以，他要麼是無能，要麼就是貪污，總得占一樣。」他補充說：「我不知道他到底是哪一種。但他確實，可以肯定地說，幹得並不好。」

Fed主席鮑爾。 圖: 翻攝自 Board of Governors of the Federal Reserve System 臉書 (資料照)

當天稍晚，川普前往密西根州參觀福特汽車工廠，並在底特律經濟俱樂部發表講話時，又對鮑爾進行了更激烈的言辭攻擊。「那個混蛋很快就要走人了，」川普在演講中這樣形容鮑爾。

川普的這些言論發表之際，來自兩黨的批評聲音正在不斷增加，支持美聯儲獨立性的呼聲也愈發強烈。

摩根大通首席執行官傑米·戴蒙在該行公佈第四季度財報後對記者表示：「我們認識的所有人都相信美聯儲的獨立性。」

戴蒙聲稱：「任何削弱這一點的做法，可能都不是個好主意，在我看來，這樣做反而會產生相反的效果——推高通脹預期，並可能隨著時間推移抬高利率水準。」

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）。 圖：達志影像／美聯社

戴蒙的表態呼應了多位共和黨議員此前的類似擔憂，其中包括一些一貫支持川普的重量級人物。

不過，美國華盛頓特區聯邦檢察官珍妮·皮羅在週二深夜釋放信號稱，其辦公室並無意放棄針對美聯儲及鮑爾的法律行動。

皮羅在社交平臺 X 上寫道：「美國檢察官辦公室曾多次聯繫美聯儲，就成本超支問題及主席在國會的證詞進行溝通，但未得到回應，因此不得不啟動法律程式，這並不是威脅。」

她補充稱：「起訴這個詞是鮑爾先生自己說出來的，並非他人所提。如果他們當初回應了我們的溝通，這一切本可以避免。」

美聯儲不斷面臨川普政府要求降息的壓力。 圖 : 翻攝truney precious.com(資料照)

多名知情人士透露，美國司法部針對美聯儲主席鮑爾及該機構的刑事調查，早在 2025 年 11 月便已啟動。

中國人民大學國家發展與戰略研究院副院長刁大明表示：川普政府選擇在 2026 年 1 月升級對鮑爾的政治施壓，並發起針對他的刑事調查，背後暗藏多重政治算計。

牽頭此次調查的哥倫比亞特區檢察官珍尼娜·皮羅，是川普的長期政治盟友。此番啟動調查，一方面是借司法手段向鮑爾施壓，迫使其在今年 5 月卸任前配合白宮的降息要求，以穩定通脹，為共和黨在中期選舉中爭取優勢。

另一方面則是為川普後續提名親信接任美聯儲主席製造輿論氛圍，削弱鮑威爾及其支持者的影響力。所以，本質而言，這是一種借助司法手段達成政治目的的操作。

