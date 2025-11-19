要回溫了！冷空氣減弱 各地偏乾舒適

即時中心／林耿郁報導

今（20）天持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些；白天起冷空氣逐漸減弱，北部、宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度，中南部及台東白天高溫為25至27度，感受較舒適。

降雨方面，氣象署預報，今日迎風面基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島有零星飄雨機會，外出請攜帶雨具備用，新竹以南地區為雲量偏多，偶見陽光的天氣。

離島天氣：澎湖多雲時陰，19至21度；金門多雲，14至20度；馬祖陰時多雲，13至16度。

風浪方面，桃園至台南、台東、恆春半島及各離島，有局部8到10級強陣風發生機率；沿海浪高約2至4米左右，海邊活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今受東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件良好，中南部位於下風處，污染物稍易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區，及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

