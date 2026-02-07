「要國民流血」自民黨候選人發言爆爭議 日網狂刷：媽媽去阻止戰爭了

自民黨候選人的發言，遭質疑鼓吹戰爭。中日關係示意圖。美聯社資料照片



據日本媒體今天（2/7）報導，明天是日本眾議院選舉，自民黨候選人土田慎近日的失言「要國民流血」，遭在野黨攻擊，是否在鼓吹戰爭，在社群平台上，「#媽媽去阻止戰爭了」也成為熱門關鍵詞，顯示部分民眾對於中日關係，感到不安與憂慮。

據《每日新聞》與《日刊體育》報導，日本明天舉行眾議院選舉，距離選戰剩下一天，主要在野黨「中道改革聯合」的共同代表野田佳彥，將砲火瞄準自民黨的失言爭議，「這次眾議院選舉的一大重要議題，就是能否守住和平，『要讓國民流血』的發言，是打算在本土（日本）決戰嗎？到底在想什麼？」

雖然野田沒有點名，但今天的發言，顯然針對自民黨東京第13選區候選人土田慎，上個月底土田在選舉辯論會中，談到日本的未來樣貌，說道：「或許要請國民付出汗水，甚至在某些情況下，大家可能必須流血。」引發外界質疑，是否在鼓吹戰爭。

自從日本首相高市早苗談論「台灣有事」之後，近來日本與中國關係急速惡化，有些日本民眾擔憂，中日之間恐出現不必要的摩擦。

報導指出，在社群平台X上，「#媽媽去阻止戰爭了」（#ママ戦争止めてくるわ）已成為熱門關鍵字，意指母親在出門投票前，對自己的孩子說：「為了阻止戰爭，我要去投票。」顯示部分國民的危機感。

有評論認為，從自民黨候選人土田發言的前後文來看，應該是想傳達「為了推動改革，勢必會伴隨一定程度的痛苦」，土田本月4日也強調言論遭誤解：「政治家的首要任務就是防止戰爭」，不過，日本政府近來與中國關係陷入僵局，這種時刻提到「流血」，不可避免讓網友聯想到戰爭。

