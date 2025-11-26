要國民黨釋出善意「該讓就讓」！蔡壁如曝藍白合現實面：那大家都不要談了

藍綠白積極備戰2026大選，在國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌的首次主席峰會落幕後，各界普遍認為藍白合已見雛型，不過作為民眾黨中央委員的前立委蔡壁如卻直言，國民黨對民眾黨的立場本來就是大壓小，蔡壁如認為，如果身為大哥的藍營沒有釋出善意、該讓就讓，那也沒必要談藍白合。

蔡壁如在《中午來開匯》節目中談及藍白合議題，重申自己的立場很簡單，就是國民黨「該讓就讓」，畢竟民眾黨本來就相對劣勢，國民黨已經是大壓小的情況下，「民眾黨為什麼要跟你合作？我們就變成小藍了」，蔡壁如強調，這就是一個很現實面的事情。

「大哥沒有釋出善意，那大家都不要談了」，蔡壁如不諱言表示，「該讓就讓」就是國民黨作為大黨該釋出的友好條件，這樣也有助於2028大選繼續談，蔡壁如重申，如果太多條件搞到民眾黨也沒什麼機會，甚至2026談不下去，那雙方根本沒有合作的必要。

