要多衰？鄭興來台讀書遭前任劈腿 第三者不爽竟找上門發洩

【緯來新聞網】鄭興曾入圍金曲新人獎，近期推出新專輯《尋找鄭先生》，今（24日）舉辦記者會，一改過去文青形象染了淺色頭髮，音樂風格也從抒情內斂變得更加直白，給人耳目一新的感覺。不過鄭興的個性沒有跟著變得張揚，甚至有些「討好型人格」，就算在感情裡被誤解也寧願委屈自己，更透露曾歷經被劈腿的慘事。

鄭興改變風格。（圖／好的秋工作室提供）

鄭興10年前從中國在台灣政大讀書，前任則在歐洲，兩人交往3年，最後一年才開始遠距離戀愛，某天他突然接到一通電話，「對方問我，知道他們已經在一起多久了嗎？一年了。」原來，鄭興前任一到歐洲就劈腿，結果和劈腿對象發生矛盾，所以第三者直接打了電話給鄭興，他相當難過向朋友訴苦痛哭。

廣告 廣告

鄭興總是想太多。（圖／好的秋工作室提供）

不過鄭興沒有第一時間質問前任，直到幾天後另一半才傳訊息，對方但也沒有否認劈腿，更試圖挽留他，但鄭興果斷拒絕，「我做不到跟他繼續，但我沒有非常恨他，這是人性，可以理解」。雖然事隔10年，但他想起這件事還是有點難過，不過並非餘情未了，而是當年沒有跟對方好好坐下來談，讓他有種沒ending的感覺。



除了在感情方面，鄭興對待朋友也常想太多，這張專輯與剛拿下金馬獎的戴佩妮合作，至今都不敢傳訊祝賀對方，一方面是認為戴佩妮一定會收到很多訊息，所以不敢打擾，不過他也大讚戴佩妮是個很好的人，「Penny非常活潑，沒有距離感，人也超級好，對於後輩都很支持」。

更多緯來新聞網報導

獨家／吳季璇首購千萬山景房 每月扛4萬房貸：還好我宅女

蕭煌奇狂開地獄梗「盲」翻！曝世壯運柔道奪金內幕 突在台上摔起來